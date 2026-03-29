Liga MX Atlas vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido amistoso de la Liga MX Sigue la cobertura del encuentro amistoso del Clásico Tapatío entre los rojinegros del Atlas y las Chivas del Guadalajara aprovechando el parón de la Fecha FIFA.

Video ¡Inicia el Clásico Tapatío! Atlas vs. Chivas, en vivo aquí

Este domingo 29 de marzo de 2026, en el BMO Stadium de Los Ángeles, Atlas y Chivas protagonizarán una nueva edición del Clásico Tapatío en formato amistoso, aprovechando la Fecha FIFA.

Aunque no hay puntos en juego, el orgullo tapatío y la histórica rivalidad garantizan un duelo intenso, lleno de pasión y con la posibilidad de ver a ambos equipos probando variantes de cara al cierre del Clausura 2026.

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El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos ocurrió hace pocas semanas, en la Jornada 10 del Clausura 2026, disputada en el Estadio Jalisco. En ese partido, Chivas se impuso 2-1 a los Rojinegros en un vibrante Clásico, donde Atlas se adelantó en el minuto 13 con gol de Paulo Ramírez y Chivas remontó con anotaciones de Armando “Hormiga” González (48') y Ángel Sepúlveda (84', de penal).

HORARIO Y DÓNDE VER ATLAS VS. CHIVAS

Cuándo: Este domingo 29 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles

Horario: A las 19:00 horas de la Ciudad de México, 21:00 horas del Este, 20:00 del Centro y 18:00 del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: Por Canal 5m TUDN y ViX en México y por TUDN en los Estados Unidos.

ATLAS VS. CHIVAS EN VIVO

Nuevo aviso del Rebaño Sagrado

Los rojiblancos intentan entrar por costado izquierdo, pero el pase sale muy largo y nadie llega a la cita con el balón.

Se la pierde Chivas

'Poncho' Gionzález saca fogonazo, pero le pega mal y se pierded la oportunidad del Rebañño Sagrado.

Atajadón de Atlas

Sepúlveda saca fogonazo, hay un desvío y Sánchez alcanza a regresar para evitar el gol de las Chivas.

Video ¡El atajadón imposible de Antonio Sánchez que salva a Atlas vs. Chivas!

Duro golpe sobre jugador de Chivas