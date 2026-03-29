    Liga MX

    Atlas vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido amistoso de la Liga MX

    Sigue la cobertura del encuentro amistoso del Clásico Tapatío entre los rojinegros del Atlas y las Chivas del Guadalajara aprovechando el parón de la Fecha FIFA.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¡Inicia el Clásico Tapatío! Atlas vs. Chivas, en vivo aquí

    Este domingo 29 de marzo de 2026, en el BMO Stadium de Los Ángeles, Atlas y Chivas protagonizarán una nueva edición del Clásico Tapatío en formato amistoso, aprovechando la Fecha FIFA.

    Aunque no hay puntos en juego, el orgullo tapatío y la histórica rivalidad garantizan un duelo intenso, lleno de pasión y con la posibilidad de ver a ambos equipos probando variantes de cara al cierre del Clausura 2026.

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    El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos ocurrió hace pocas semanas, en la Jornada 10 del Clausura 2026, disputada en el Estadio Jalisco. En ese partido, Chivas se impuso 2-1 a los Rojinegros en un vibrante Clásico, donde Atlas se adelantó en el minuto 13 con gol de Paulo Ramírez y Chivas remontó con anotaciones de Armando “Hormiga” González (48') y Ángel Sepúlveda (84', de penal).

    HORARIO Y DÓNDE VER ATLAS VS. CHIVAS

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    • Cuándo: Este domingo 29 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles
    • Horario: A las 19:00 horas de la Ciudad de México, 21:00 horas del Este, 20:00 del Centro y 18:00 del Pacífico en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Por Canal 5m TUDN y ViX en México y por TUDN en los Estados Unidos.

    ATLAS VS. CHIVAS EN VIVO

    Nuevo aviso del Rebaño Sagrado

    Los rojiblancos intentan entrar por costado izquierdo, pero el pase sale muy largo y nadie llega a la cita con el balón.

    Se la pierde Chivas

    'Poncho' Gionzález saca fogonazo, pero le pega mal y se pierded la oportunidad del Rebañño Sagrado.

    Atajadón de Atlas

    Sepúlveda saca fogonazo, hay un desvío y Sánchez alcanza a regresar para evitar el gol de las Chivas.

    Video ¡El atajadón imposible de Antonio Sánchez que salva a Atlas vs. Chivas!

    Duro golpe sobre jugador de Chivas

    Jonathan Pérez se duele de la pierna tras una fuerte entrada, pero ya se levanta.

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