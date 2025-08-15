Chivas renueva y blinda a cinco ‘joyas’ de su cantera

Chivas anunció la renovación de cinco de sus jóvenes promesas, encabezadas por Hugo Camberos, en un movimiento para blindar el talento surgido de su cantera.

Por medio de sus redes sociales, el Rebaño Sagrado anunció la renovación de cinco de sus jóvenes promesas: "RENOVADOS por la Dirección Deportiva. Cinco juveniles reafirmaron su compromiso para seguir trabajando y entregándose por estos colores: Teun Wilke, Yael Padilla, Miguel Gómez, Hugo Camberos y Eduardo García", dice la nota del club.

Hugo Camberos, el más sobresaliente del grupo, seguirá en el club luego de que ninguna oferta cumpliera con las expectativas de la directiva. Sus actuaciones y entrega lo han convertido en uno de los favoritos de la afición rojiblanca.

También renovaron los atacantes Yael Padilla y Teun Wilke. Padilla, quien mostró gran potencial en su debut, buscará consolidarse tras un rendimiento irregular, mientras que Wilke aún aspira a convertirse en el delantero titular.

En defensa, Miguel Gómez, lateral con vocación ofensiva, y el arquero Eduardo 'El Dragón' García, habitual tercer portero, completan la lista. Ambos son considerados grandes prospectos en la zona baja del Rebaño.

La intención, especialmente con Camberos, Wilke y Padilla, es darles minutos en el primer equipo para que, a mediano plazo, puedan generar ingresos con una eventual transferencia al futbol de Europa.