Video La millonaria oferta que tiene Chivas por Hugo Camberos

Con 18 partidos disputados en la Liga MX y dos goles, Hugo Camberos está convertido en la nueva ‘joya’ de las Chivas de Guadalajara, que ya recibió una millonaria oferta formal desde Europa por el futbolista de apenas 18 años de edad.

Hugo Camberos debutó en la Primera División del futbol mexicano en enero pasado en el triunfo ante Santos Laguna por la fecha 1 del Clausura 2025, desde entonces y hasta ahora suma dos goles, ambos en calidad de visitante y el torneo pasado.

Además, jugó tres partidos de la pasada Concacaf Champions Cup y uno más de la Leagues Cup 2025, aunque en ninguno logó anotar. Con la Selección Mexicana fue considerado para el torneo Maurice Revello, antes Esperanzas de Toulon, pero en la categoría Sub-20.

LA OFERTA DESDE EUROPA QUE TIENE CHIVAS POR HUGO CAMBEROS

De acuerdo con el periodista argentino César Merlo, el delantero mexicano tiene una oferta de compra por parte del Brugge del futbol de Bélgica, que es el mismo equipo que lo buscó antes de renovar contrato.

Hugo Camberos tiene una cláusula de 6 millones de dólares libres de impuestos y lo que ofrece Brugge es un valor cercano a la cláusula pero en varios pagos. La oferta por el 100 por ciento del pase la tiene Chivas, pero al club no le termina de satisfacer.

En el Guadalajara quieren quedarse con un porcentaje relativamente importante para una futura venta de Hugo Camberos por lo que las negociaciones continúan y se espera que se solventen en las próximas semanas, con el mercado de fichajes cerca de concluir.