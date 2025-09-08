Video ¿Se viene el adiós? ‘Cuau’ suelta bombita sobre el retiro de Chicharito

Cuauhtémoc Blanco, invitado de lujo en 'Faitelson sin Censura', dio un duro, pero honesto consejo a Javier 'Chicharito' Hernández en medio de la polémica y su bajo rendimiento con Chivas.

Al ser cuestionado por Faitelson sobre lo que debería hacer Chicharito con su carrera a estas alturas, Cuauhtémoc fue muy sincero.

"No me gusta opinar. Yo digo que ya debería, como le hacíamos en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlo. Hoy los chavos son más rápidos, tienen más preparación. Creo que Chicharito, con todo respeto, debería de colgar los botines, ya debe darle chance a los jóvenes".

Cuauh, ídolo del América y la Selección Mexicana, resaltó que tomar una decisión así no es fácil para ningún deportista, pero considera que todo tiene su tiempo de caducidad.

"Creo que es difícil para todos, es complicado retirarse, al final de cuentas lo que extrañas es el vestidor, estar con tus cuates, anécdotas, bromas, pero llega un momento en que dices ‘ya estuvo, ya no meda’.

"Hizo cosas importantísimas en Europa, pero también hay que saber cuándo retirarse. Ya le cuesta, no sé, creo que debería retirarse a tiempo, metió muchos goles en el Real Madrid, en el Manchester United, pero es una decisión que él debe tomar".