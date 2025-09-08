    Cuauhtémoc Blanco

    Cuauhtémoc Blanco recomienda a Chicharito considerar el retiro del futbol

    El ídolo del América y Selección Mexicana recomienda al jugador de Chivas “hacerle como en el barrio”.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¿Se viene el adiós? ‘Cuau’ suelta bombita sobre el retiro de Chicharito

    Cuauhtémoc Blanco, invitado de lujo en 'Faitelson sin Censura', dio un duro, pero honesto consejo a Javier 'Chicharito' Hernández en medio de la polémica y su bajo rendimiento con Chivas.

    Al ser cuestionado por Faitelson sobre lo que debería hacer Chicharito con su carrera a estas alturas, Cuauhtémoc fue muy sincero.

    PUBLICIDAD

    "No me gusta opinar. Yo digo que ya debería, como le hacíamos en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlo. Hoy los chavos son más rápidos, tienen más preparación. Creo que Chicharito, con todo respeto, debería de colgar los botines, ya debe darle chance a los jóvenes".

    Cuauh, ídolo del América y la Selección Mexicana, resaltó que tomar una decisión así no es fácil para ningún deportista, pero considera que todo tiene su tiempo de caducidad.

    "Creo que es difícil para todos, es complicado retirarse, al final de cuentas lo que extrañas es el vestidor, estar con tus cuates, anécdotas, bromas, pero llega un momento en que dices ‘ya estuvo, ya no meda’.

    "Hizo cosas importantísimas en Europa, pero también hay que saber cuándo retirarse. Ya le cuesta, no sé, creo que debería retirarse a tiempo, metió muchos goles en el Real Madrid, en el Manchester United, pero es una decisión que él debe tomar".

    Video Cuauhtémoc da la clave para que el Tri llegue lejos en el Mundial 2026

    Más sobre Chicharito Hernández

    1:16
    Chicharito deja intriga con mensaje tras fallo frente a León

    Chicharito deja intriga con mensaje tras fallo frente a León

    1:50
    ¿Se viene el adiós? ‘Cuau’ suelta bombita sobre el retiro de Chicharito

    ¿Se viene el adiós? ‘Cuau’ suelta bombita sobre el retiro de Chicharito

    1:17
    La brutal falla del Chicharito en partido de Chivas

    La brutal falla del Chicharito en partido de Chivas

    2 min
    Adrián Chávez le da un consejo a las Chivas para que resurjan

    Adrián Chávez le da un consejo a las Chivas para que resurjan

    1 min
    El consejo de Enrique Meza para Chicharito Hernández tras polémicos comentarios

    El consejo de Enrique Meza para Chicharito Hernández tras polémicos comentarios

    Relacionados:
    Cuauhtémoc BlancoFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD