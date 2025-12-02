Chivas quedó eliminado en la fase de Cuartos de Final ante Cruz Azul en un partido que estuvo marcado por una falla de Javier Hernández, en el que voló un penalti, gol que pudo darle la clasificación a las semifinales.

Sobre este tema, la mesa de Tercer Grado Deportivo debatió sobre lo que pasó con Chicharito y el penal, y discutieron si hubo un poco de ego o de individualismo al querer cobrarlo.

Marion Reimers señaló que Javier no es un cobrador de penaltis, y se remitió a las estadísticas, en las que Hernández ha fallado la mitad de los que ha cobrado.

“Al margen del nivel en el que se encuentre, basta remitirnos a las estadísticas, las estadísticas no son infalibles, pero marcan un patrón, a lo largo de su carrera el índice de efectividad de Chicharito pateando penales es del 50 por ciento, ha fallado la mitad de los penales que ha cobrado, independientemente del momento de su carrera y acá es claro que no es el tipo de liderazgo que Chivas estaba necesitando”.

La periodista consideró que el delantero Rojiblanco no pensó en el equipo y quiso llevarse el momento marcando el gol de la victoria.

“Es un futbolista que ha anotado tres goles en dos años y esta es una suposición, estoy inventándome cosas si quieren, para mí, en ese momento, Chicharito levanta el balón y dice, este va a ser mi gran momento y no pensó en el equipo, pensó en él”.

Todo esto se da entre lo que parece ser el adiós de Javier Chicharito Hernández de Chivas, ya que no le renovarían el contrato que vence este fin de año.