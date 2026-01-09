Liga MX Chivas anuncia baja de un delantero tras fichar con un equipo del extranjero El Rebaño anunció la baja de este jugador rumbo a la primera jornada del torneo debido a que emigrará al futbol sudamericano.

Video Chivas pierde a un delantero a horas de su primer partido del Clausura 2026

Este viernes, a un día de su debut en el nuevo torneo mexicano, donde arrancara como local frente a Pachuca, a donde se fue Alan Mozo, se anunció la baja de Teun Wilke, delantero mexicano de 23 años de edad y quien fuera campeón en la Liga de Expansión MX con Tapatío.

“Mucho éxito en lo que venga, Teun. Nuestro rojiblanco, Teun Wilke, jugará en el Fortaleza. ¡Nos lo cuidan mucho!”, anunció Chivas en sus redes sociales acerca de la transferencia del mexicano por un año a préstamo y con opción de compra.

Teun Wilke inició su carrera futbolística en las inferiores del Querétaro para luego emigrar a la academia del Heerenveen de Países Bajos y después ser traspasado al SPAL italiano dentro de la Serie B.

De ahí dio el salto a otro club europeo, el Cercle Brugge de Bélgica, donde tuvo poca actividad y en el que actualmente milita el mexicano Heriberto Jurado. Para 2023 fichó por Chivas aunque en realidad participó con Tapatío de la Liga de Expansión MX.