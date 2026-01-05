    Liga MX

    Alan Mozo deja un mensaje a Chivas y a su afición tras irse a Pachuca

    El defensa mexicano se despidió de Guadalajara con un video y unas palabras conmovedoras.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Sentido mensaje de Alan Mozo a Chivas tras su salida

    Este lunes se confirmó la salida del defensa lateral, Alan Mozo de Chivas, el jugador mexicano ahora formará parte de los Tuzos de Pachuca de cara al Clausura 2026.

    Mozo se despidió de Club Guadalajara con un sentido mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en el que puso un video con algo lo que hizo vistiendo la camiseta Rojiblanca y con un mensaje estremecedor.

    “Sin duda Chivas es su gente. Y tuve el privilegio de ser uno de ellos en la cancha. Desde que llegué sabía que este club era especial, ahora que me voy soy consciente que es único”.

    “Gracias Guadalajara te llevo en la piel. Entregue todo y más. Hasta pronto”.

    Alan Mozo llegó a Chivas para el Apertura 2022 donde jugó más de cien partidos entre partidos de Liga MX y en torneos internacionales.

    Ahora, como jugador de Pachuca, podrá enfrentar a la Chivas en la jornada 1 del Clausura 2026 que se disputará en el Akron, casa que lo vio jugar por tres años.

    Video Los Reyes Magos 'roban' figura de Chivas para otro equipo de Liga MX
