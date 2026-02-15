    Liga MX

    Henry Martín acepta el golpe que es perder un Clásico ante Chivas y confía en resurgir

    El delantero del América señaló que el plantel tiene un techo amplio para mejorar y encarar los dos torneos.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Andre Jardine sale a conferencia y elogia a Chivas

    Chivas derrotó al América en la jornada 6 del Clausura 2026 en la cancha del Estadio Akron, duelo que sirvió para terminar con la sequía de 9 años sin ganar en casa en un juego de Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Chivas vs. América: Gabriel Milito compara triunfo en el Clásico con el de Mazatlán
    2 mins

    Chivas vs. América: Gabriel Milito compara triunfo en el Clásico con el de Mazatlán

    Liga MX
    Clásico Chivas vs. América: Jardine elogia victoria y funcionamiento de Milito
    1 mins

    Clásico Chivas vs. América: Jardine elogia victoria y funcionamiento de Milito

    Liga MX
    ¿Por qué América no juega igual sin Zendejas? Jardine responde
    2:08

    ¿Por qué América no juega igual sin Zendejas? Jardine responde

    Liga MX
    Andre Jardine sale a conferencia y elogia a Chivas
    2:23

    Andre Jardine sale a conferencia y elogia a Chivas

    Liga MX
    Partidos del 15 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX
    3 mins

    Partidos del 15 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Liga MX
    Chivas vs. América: Aldo Farías analiza: "Brian Rodríguez no es jugador que carga equipos"
    2 mins

    Chivas vs. América: Aldo Farías analiza: "Brian Rodríguez no es jugador que carga equipos"

    Liga MX
    Aldo Farías analiza el rendimiento de Brian vs. Chivas y arma polémica
    2:12

    Aldo Farías analiza el rendimiento de Brian vs. Chivas y arma polémica

    Liga MX
    Ignacio Ambriz deja su futuro en manos de la directiva de León
    1:24

    Ignacio Ambriz deja su futuro en manos de la directiva de León

    Liga MX
    Chivas vs. América: la racha negativa que Hormiga González pone fin en el Clásico
    1 mins

    Chivas vs. América: la racha negativa que Hormiga González pone fin en el Clásico

    Liga MX
    Hormiga González hace gol al América y hace el festejo épico del Cubo Torres
    1 mins

    Hormiga González hace gol al América y hace el festejo épico del Cubo Torres

    Liga MX

    Ante esta derrota, Henry Martín fue autocrítico y señaló que duele, pero que tienen que darle vuelta y regresar más fuertes.

    “No tenemos tiempo, la siguiente semana tenemos un partido que enfrenar, duele, nos avergonzamos hoy, sí, pero le tenemos que dar vuelta a esto, ya mañana pensamos en el siguiente rival”.

    “Trabajamos con esto, creo que América cuando recibe este tipo de golpes es cuando mejor te va, no queremos eso definitivamente, pero te sirve como una bofetada para salir arriba, no hay de otra”.

    El capitán de las Águilas sabe que el equipo tiene mucho margen de mejora y que eso lo tienen que demostrar en los siguientes encuentros dentro de los dos torneos que disputan.

    “Este grupo tiene mucho para dar, tenemos que encontrar nuestra mejor versión individualmente primero y lo colectivo se va a ir dando partido a partido, las nuevas incorporaciones van a ayudar mucho, hoy no estuvimos a la altura, eso está claro, pero vuelta a la página, a enfrentar los partidos que restan de los dos torneos, tenemos un techo muy alto por alcanzar”.

    Video En donde duele: Festejo de Hormiga González, tremenda indirecta al América
    Relacionados:
    Liga MXAméricaHenry Martín

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX