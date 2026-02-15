Liga MX Henry Martín acepta el golpe que es perder un Clásico ante Chivas y confía en resurgir El delantero del América señaló que el plantel tiene un techo amplio para mejorar y encarar los dos torneos.

Por: Alonso Ramírez

Chivas derrotó al América en la jornada 6 del Clausura 2026 en la cancha del Estadio Akron, duelo que sirvió para terminar con la sequía de 9 años sin ganar en casa en un juego de Liga MX.

Ante esta derrota, Henry Martín fue autocrítico y señaló que duele, pero que tienen que darle vuelta y regresar más fuertes.

“No tenemos tiempo, la siguiente semana tenemos un partido que enfrenar, duele, nos avergonzamos hoy, sí, pero le tenemos que dar vuelta a esto, ya mañana pensamos en el siguiente rival”.

“Trabajamos con esto, creo que América cuando recibe este tipo de golpes es cuando mejor te va, no queremos eso definitivamente, pero te sirve como una bofetada para salir arriba, no hay de otra”.

El capitán de las Águilas sabe que el equipo tiene mucho margen de mejora y que eso lo tienen que demostrar en los siguientes encuentros dentro de los dos torneos que disputan.

“Este grupo tiene mucho para dar, tenemos que encontrar nuestra mejor versión individualmente primero y lo colectivo se va a ir dando partido a partido, las nuevas incorporaciones van a ayudar mucho, hoy no estuvimos a la altura, eso está claro, pero vuelta a la página, a enfrentar los partidos que restan de los dos torneos, tenemos un techo muy alto por alcanzar”.