    Liga MX

    Clásico Chivas vs. América: Jardine elogia victoria y funcionamiento de Milito

    El entrenador brasileñó se sinceró en rueda de prensa tras perder el Clásico.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Andre Jardine sale a conferencia y elogia a Chivas


    Luego de la dolorosa derrota de América a manos de Chivas en el Clásico Nacional de la Liga MX, André Jardine se sinceró en rueda de prensa y elogió el trabajo hecho por su rival y camarada de profesión, Gabriel Milito.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¿Por qué América no juega igual sin Zendejas? Jardine responde
    2:08

    ¿Por qué América no juega igual sin Zendejas? Jardine responde

    Liga MX
    Andre Jardine sale a conferencia y elogia a Chivas
    2:23

    Andre Jardine sale a conferencia y elogia a Chivas

    Liga MX
    Partidos del 15 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX
    3 mins

    Partidos del 15 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Liga MX
    Chivas vs. América: Aldo Farías analiza: "Brian Rodríguez no es jugador que carga equipos"
    2 mins

    Chivas vs. América: Aldo Farías analiza: "Brian Rodríguez no es jugador que carga equipos"

    Liga MX
    Aldo Farías analiza el rendimiento de Brian vs. Chivas y arma polémica
    2:12

    Aldo Farías analiza el rendimiento de Brian vs. Chivas y arma polémica

    Liga MX
    Ignacio Ambriz deja su futuro en manos de la directiva de León
    1:24

    Ignacio Ambriz deja su futuro en manos de la directiva de León

    Liga MX
    Chivas vs. América: la racha negativa que Hormiga González pone fin en el Clásico
    1 mins

    Chivas vs. América: la racha negativa que Hormiga González pone fin en el Clásico

    Liga MX
    Hormiga González hace gol al América y hace el festejo épico del Cubo Torres
    1 mins

    Hormiga González hace gol al América y hace el festejo épico del Cubo Torres

    Liga MX
    Chivas vs. América: ‘Hormiga’ González anota y ser lleva el segundo Clásico consecutivo
    2 mins

    Chivas vs. América: ‘Hormiga’ González anota y ser lleva el segundo Clásico consecutivo

    Liga MX
    Monterrey vs. León: así fue recibido Rogelio Funes Mori en su vuelta a la Sultana del Norte
    1 mins

    Monterrey vs. León: así fue recibido Rogelio Funes Mori en su vuelta a la Sultana del Norte

    Liga MX

    "Felicitar al rival. Por más que sea muestro mejor rival en el futbol mexicano tenemos que saber reconocer cuando el rival hizo un gran partido, están haciendo un gran inicio del torneo, están muy bien ordenados, muy bien trabajados.

    "Felicité a Milito al inicio del juego porque en su equipo se ven las formas muy claras y consiguió en el inicio del torneo el funcionamiento que quería desde el torneo pasado".

    JARDINE RESALTA POCO TIEMPO PARA PREPARAR EL CLÁSICO

    Si bien Jardine no quita el crédito a la victoria de Chivas en el Clásico, el brasileño sí mencionó que es importante la preparación para partidos tan duros y complicados, luego de que su plantel tuviera actividad a media semana en la Concacaf Champions Cup 2026.

    "Era un partido durísimo por el momento de Chivas hoy es el día más indicado para tomar este tema, porque si no parece que estamos abriendo el paraguas, pero la preparación en el juego es muy importante, en partidos muy difíciles y especiales como un Clásico tener más días de preparación ayuda para preparar los elementos que requieres, pero no por esto perdemos.

    "Hablar de esto es demeritar la victoria, hay que reconocer Chivas viene de un gran momento, anda muy bien y para enfrentarlos necesitamos estar un nivel más arriba al frente para tener más chances de ganar".

    Relacionados:
    Liga MXAméricaGuadalajaraAndré Soares Jardine

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX