Liga MX Clásico Chivas vs. América: Jardine elogia victoria y funcionamiento de Milito El entrenador brasileñó se sinceró en rueda de prensa tras perder el Clásico.

Video Andre Jardine sale a conferencia y elogia a Chivas



Luego de la dolorosa derrota de América a manos de Chivas en el Clásico Nacional de la Liga MX, André Jardine se sinceró en rueda de prensa y elogió el trabajo hecho por su rival y camarada de profesión, Gabriel Milito.

PUBLICIDAD

"Felicitar al rival. Por más que sea muestro mejor rival en el futbol mexicano tenemos que saber reconocer cuando el rival hizo un gran partido, están haciendo un gran inicio del torneo, están muy bien ordenados, muy bien trabajados.

"Felicité a Milito al inicio del juego porque en su equipo se ven las formas muy claras y consiguió en el inicio del torneo el funcionamiento que quería desde el torneo pasado".

JARDINE RESALTA POCO TIEMPO PARA PREPARAR EL CLÁSICO

Si bien Jardine no quita el crédito a la victoria de Chivas en el Clásico, el brasileño sí mencionó que es importante la preparación para partidos tan duros y complicados, luego de que su plantel tuviera actividad a media semana en la Concacaf Champions Cup 2026.

"Era un partido durísimo por el momento de Chivas hoy es el día más indicado para tomar este tema, porque si no parece que estamos abriendo el paraguas, pero la preparación en el juego es muy importante, en partidos muy difíciles y especiales como un Clásico tener más días de preparación ayuda para preparar los elementos que requieres, pero no por esto perdemos.