    Chivas vs. América: Gabriel Milito compara triunfo en el Clásico con el de Mazatlán

    Si bien el DT argentino sabía de la importancia de ganar el Clásico Nacional, confesó cómo lo manejaron a la interna; “debíamos ir al límite de nuestras posibilidades”.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Gabriel Milito habló de la jerarquía de su rival en el Clásico Nacional Chivas vs. América, el cual ganó en el Estadio Akron como parte de la actividad de la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026.

    André Jardine elogió la capacidad y buen momento que atraviesa el Guadalajara en conferencia de prensa posterior al partido; sin embargo, el estratega argentino de los rojiblancos si bien señaló que debieron extralimitarse para ganar, hizo una comparación incómoda.

    No, no tiene un valor extra (ganar el Clásico), le damos el valor que debe tener un triunfo como el de hoy tendiendo en cuenta la calidad y jerarquía del rival se trataba de un Clásico.

    “Le damos sinceramente… el partido contra Mazatlán tenía la misma importancia de hoy, internamente el grupo sabe que todos los partidos importantes y cada partido tiene su grado de dificultad, no elegimos partidos o cambiamos comportamiento según quien sea el rival, queremos un solo comportamiento por los matices”, indicó el estratega del Rebaño.

    Pese a ello, Gabriel Milito sí admitió que debieron dar un plus y ello se refleja en el apretado triunfo que tuvieron con un gol solitario por parte de Armando ‘la Hormiga’ González, quien celebró como lo hiciera antes Henry Martín y, sobre todo, en su momento ‘Cubo’ Torres.

    “América es un muy buen equipo, su entrenador es un entrenador probado, tricampeón del futbol mexicano, ahí está su gran mérito. Sabíamos que debíamos ir al límite de nuestras posibilidades para ganar, hemos hecho mérito para hacer un gol más, y tanto en primer como segundo tiempo.

    “Se vienen partidos difíciles por delante, intentar a jugar bien, mentalidad ganadora para volver ganadora, porque eso lo exige el club, que las sensaciones sean buenas, que es un equipo que se lo debía, equipo serio con ideas claras y el resultado siempre es muy importante pero la manera de conseguirlo le damos valor”, añadió el técnico de Chivas.

