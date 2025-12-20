    Liga MX

    Isaác Conejo Brizuela sale de Chivas de cara al torneo Clausura 2026

    Una década después, el jugador se despide del Rebaño.

    Por:Juan Regis
    Chivas no se tienta el corazón y se despide de ChivaHermano referente

    Chivas anunció la baja de uno de sus referentes de cara al inicio del torneo Clausura 2026 de Liga MX en el nuevo proyecto encabezado por el argentino Gabriel Milito.

    El Rebaño agradeció a Isaác 'Conejo' Brizuela -- tercera baja de Chivas junto a la de Chicharito Hernández y Cade Cowell-- tras los 10 años que defendió al club desde su llegada en el torneo Clausura 2015.

    "Queremos agradecerle profundamente por haber sido parte de varios episodios gloriosos en la historia del club, por el compromiso que mostró cada día y por ser un referente de los valores de Chivas dentro y fuera del campo de juego.

    "Durante los 11 años que el ‘Cone’ perteneció a nuestra institución, siempre se distinguió por honrar la tradición y el legado del club. Isaác, dejas una huella imborrable. Fuiste, eres y siempre serás un ChivaHermano distinguido. Mucho éxito en tu camino".

    Como futbolista rojiblanco, el 'Cone' Brizuela ganó la Copa MX del Apertura 2015, la Supercopa MX de 2015-16, el doblete de Liga y Copa del Clausura 2017, y la Liga de Campeones de Concacaf de 2018.

    Brizuela se suma a las bajas de Chivas para el próximo torneo junto a las de Javier 'Chicharito' Hernández y Cade Cowell, quien estará a préstamo en la MLS.

