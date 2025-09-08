    Monterrey

    Carlos Salcedo cerca de recibir el alta médica y regresar a las canchas con Monterrey

    Carlos Salcedo entra en su última etapa de su recuperación tras su lesión de rodilla y prepara su vuelta a las canchas.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Mundialista mexicano está a punto de hacer su regreso a las canchas!

    Después de una larga rehabilitación de siete meses, tras una dura lesión en la rodilla, Carlos Salcedo y a se encuentra en el último tramo de su recuperación y muy cerca de regresar a las canchas con el Monterrey.

    De cara a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Titán busca regresar a las canchas de juego lo antes posible, por lo que comenzó el último tramo de su recuperación y trabajó una parte del entrenamiento en cancha a la par de sus compañeros.

    Muy cerca de que Rayados visite al Querétaro, el defensa mexicano ya trota, hace cambios de velocidad en cancha, trabajo físico y toque de balón y se irá integrando paulatinamente a la par; se espera que en un mes pueda ya recibir el alta médica.

    Tras su traspaso de Cruz Azul a Rayados, Carlos Salcedo sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, lo que lo marginó de todo el torneo pasado; sin embargo, Carlos Salcedo ya está listo para estar de vuelta en la batalla, cosa que incluso anunció en sus redes sociales con un claro "¡Primer día de escuela!".

    Monterrey

