Después de una larga rehabilitación de siete meses, tras una dura lesión en la rodilla, Carlos Salcedo y a se encuentra en el último tramo de su recuperación y muy cerca de regresar a las canchas con el Monterrey.

De cara a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Titán busca regresar a las canchas de juego lo antes posible, por lo que comenzó el último tramo de su recuperación y trabajó una parte del entrenamiento en cancha a la par de sus compañeros.

Muy cerca de que Rayados visite al Querétaro, el defensa mexicano ya trota, hace cambios de velocidad en cancha, trabajo físico y toque de balón y se irá integrando paulatinamente a la par; se espera que en un mes pueda ya recibir el alta médica.