    Liga MX

    Brian Rodríguez dice que dudar del América es faltarle al respeto

    Luego de su doblete ante el Toluca, el jugador de las Águilas deja claro que se debe ser cuidadoso al hablar de ellos.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video La gente que duda del América, nos falta al respeto: Brian Rodríguez

    Luego del triunfo del América sobre Toluca, mismo que los afianzó en puestos de Liguilla, Brian Rodríguez destacó el trabajo de sus compañeros, pero al mismo tiempo aceptó que no hay una alegría total.

    "Resaltar el esfuerzo de todos, creo que se habló mucho en la semana, estamos muy tristes por no obtener los resultados que queremos, estoy sin voz porque me la pasé gritando a compañeros y es eso más que nada".

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    El autor del doblete que condujo el triunfo de las Águilas sobre los Diablos Rojos enalteció a la afición azulcrema y se dijo contento con el resultado.

    " No nos gusta perder, tener a la mejor afición de México y perder en este estadio, así que feliz y contento por ganar".

    BRIAN RODRÍGUEZ MANDA AVISO

    Con un América que parece revivir hacia el final del torneo, Brian Rodríguez advirtió que nadie puede hablar mal de un equipo con tanta historia.

    " La gente que duda de este equipo sinceramente nos falta al respeto, creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablas del América por ser lo que es, por la historia que tiene en el futbol mexicano".

    Finalmente, el Rayito afirmó que en el cuadro azulcrema existe un deseo muy fuerte y ese es meterse una vez más a la Liguilla del futbol mexicano.

    "Nosotros trabajando, callados, humildes, creo que vendrán cosas mejores, y meternos a la Liguilla es lo que más queremos".

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