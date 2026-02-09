    liga mx

    Carlos Reinoso y Antonio Carlos Santos ubicaron a Fidalgo en la historia del América

    El mediocampista ganó título y el cariño de la gente, pero consideran que le faltó algo al Maguito.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Leyendas del América clasifican a Álvaro Fidalgo en la historia del club

    Con la salida de Álvaro Fidalgo del América, se comenzó a hablar sobre su status dentro de la institución, de colocarlo con las leyendas y los históricos, así lo hicieron dos grandes exjugadores azulcremas.

    PUBLICIDAD

    Relacionado

    Carlos Reinoso y Antonio Santos 'calientan' el Clásico Chivas vs. América
    1 mins

    Carlos Reinoso y Antonio Santos 'calientan' el Clásico Chivas vs. América

    Liga MX
    ¿Henry Martín despidió a su equipo de trabajo? Esta es la verdad
    2:16

    ¿Henry Martín despidió a su equipo de trabajo? Esta es la verdad

    Liga MX
    Esto es lo que Henry Martín hará para jugar el Mundial 2026 con México
    1:16

    Esto es lo que Henry Martín hará para jugar el Mundial 2026 con México

    Liga MX
    ¿Henry Martín jugando al lado de Raúl Jiménez en América? Ojo a sus palabras
    1:16

    ¿Henry Martín jugando al lado de Raúl Jiménez en América? Ojo a sus palabras

    Liga MX
    Nico Ibáñez espera su futuro en la Liga MX de esta manera
    1 mins

    Nico Ibáñez espera su futuro en la Liga MX de esta manera

    Liga MX
    ¿Asusta que Chivas llegue mejor? Henry habla de cara al Clásico
    1:17

    ¿Asusta que Chivas llegue mejor? Henry habla de cara al Clásico

    Liga MX
    "Lloraba, le pegaba a la almohada", Henry Martín revela tiempos difíciles
    2:36

    "Lloraba, le pegaba a la almohada", Henry Martín revela tiempos difíciles

    Liga MX
    Henry Martín habla de sus lesiones y la relación que se rompió con la afición
    2 mins

    Henry Martín habla de sus lesiones y la relación que se rompió con la afición

    Liga MX
    IMÁGENES EXCLUSIVAS: Así espera Nico Ibáñez su futuro en Liga MX
    1:23

    IMÁGENES EXCLUSIVAS: Así espera Nico Ibáñez su futuro en Liga MX

    Liga MX
    El momento en que Henry Martín pensó en el retiro por sus lesiones
    2:51

    El momento en que Henry Martín pensó en el retiro por sus lesiones

    Liga MX

    Carlos Reinoso y Antonio Carlos Santos estuvieron en el show de Faitelson Sin Censura, uno de los temas fue justamente el ‘Maguito’ Fidalgo, quien consiguió tres campeonatos con las Águilas y se ganó el cariño de la gente.

    El maestro por su lado dio los nombres de sus leyendas y aseguró que los chicos de ahora tienen un lugar en la historia, pero no se puede comparar con los otros legendarios.

    “Para mí son pocos, Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, Carlitos Santos, Zague, Cuauhtémoc solo ganó un título, pero Cuauhtémoc de los mejores jugadores de futbol de México, de la historia. Entonces estos chicos van a ser leyenda. Porque tienen tres títulos, Henry, Fidalgo, Zendejas, es para mí un jugador maravilloso, pero compararlos con Carlos, con Tena, con Cristóbal es muy difícil”.

    Antonio Carlos Santos, por su parte, fue duro y aseguró que hay otras cualidades para ganarse ese título de leyenda en el América y explicó sus razones.

    “Esos jugadores como Fidalgo son buenos jugadores, pero para mí en lo personal no puede estar comparado con leyenda ni él ni Henry. Para mí, ellos seguirán siendo jugadores históricos porque hacen parte de la historia del América”.

    “La historia del América es muy grande porque los títulos ahí se quedan, pero la memoria de la gente se queda con aquellos grandes futbolistas que dio esa alegría, que jugaba muy bien, que tenía el carisma con la gente. Los futbolistas de hoy ni siquiera son carismáticos”.

    Video El emotivo momento de Fidalgo con sus papás tras de debutar en La Liga

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX