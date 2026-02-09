liga mx Carlos Reinoso y Antonio Carlos Santos ubicaron a Fidalgo en la historia del América El mediocampista ganó título y el cariño de la gente, pero consideran que le faltó algo al Maguito.

Con la salida de Álvaro Fidalgo del América, se comenzó a hablar sobre su status dentro de la institución, de colocarlo con las leyendas y los históricos, así lo hicieron dos grandes exjugadores azulcremas.

Carlos Reinoso y Antonio Carlos Santos estuvieron en el show de Faitelson Sin Censura, uno de los temas fue justamente el ‘Maguito’ Fidalgo, quien consiguió tres campeonatos con las Águilas y se ganó el cariño de la gente.

El maestro por su lado dio los nombres de sus leyendas y aseguró que los chicos de ahora tienen un lugar en la historia, pero no se puede comparar con los otros legendarios.

“Para mí son pocos, Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, Carlitos Santos, Zague, Cuauhtémoc solo ganó un título, pero Cuauhtémoc de los mejores jugadores de futbol de México, de la historia. Entonces estos chicos van a ser leyenda. Porque tienen tres títulos, Henry, Fidalgo, Zendejas, es para mí un jugador maravilloso, pero compararlos con Carlos, con Tena, con Cristóbal es muy difícil”.

Antonio Carlos Santos, por su parte, fue duro y aseguró que hay otras cualidades para ganarse ese título de leyenda en el América y explicó sus razones.

“Esos jugadores como Fidalgo son buenos jugadores, pero para mí en lo personal no puede estar comparado con leyenda ni él ni Henry. Para mí, ellos seguirán siendo jugadores históricos porque hacen parte de la historia del América”.

“La historia del América es muy grande porque los títulos ahí se quedan, pero la memoria de la gente se queda con aquellos grandes futbolistas que dio esa alegría, que jugaba muy bien, que tenía el carisma con la gente. Los futbolistas de hoy ni siquiera son carismáticos”.