Video Resumen | Cruz Azul golea al Puebla y se coloca líder al momento

Nicolás Larcamón parece haber encontrado la fórmula para meterse de la mejor manera a la Liguilla, después de su derrota ante Tijuana, ahora parece conducir una Máquina que luce imparable rumbo a los Cuartos de Final de la competencia, donde ya se encuentran instalados.

PUBLICIDAD

Cuando mejor se defendía el Puebla, a los 33 minutos Jeremy Márquez filtró un balón a Charly Rodríguez, quien simplemente la tocó de taquito, para que M ateusz Bogusz lo tomara, se metiera al área para sacar el fogonazo y mandarla al fondo con el 1-0 para La Máquina.

A los 57 minutos nuevamente aparecería Jeremy Márquez, ahora desde afuera del área, desde donde sacó el riflazo de zurda para pegar la de gajos al poste derecho del portero y dejarlo sin oportunidad para el 2-0 de los celestes.

Finalmente, para cerrar con broche de oro, ya con un Cruz Azul totalmente dueño de las acciones, Omar Campos se metió al área, empujó con precisión la de gajos y puso el definitivo 3-0 en la pizarra, para dejar en claro que son un candidato serio al título.