    Cruz Azul derrota a Puebla en la Jornada 16 y es líder del Apertura 2025

    Con gran actuación de Jeremy Márquez, los cementeros se imponen a los de La Franja y dejan claro que son candidatos serios al título.

    Erick Morales Baca.
    Video Resumen | Cruz Azul golea al Puebla y se coloca líder al momento

    La Máquina luce imparable en la recta final del Torneo Apertura 2025, con tres golazos de antología, el Cruz Azul derrotó en el Estadio Cuauhtémoc 3-0 al Puebla y se colocó en lo más alto de la tabla de la Liga MX en el inicio de la Jornada 16.

    Nicolás Larcamón parece haber encontrado la fórmula para meterse de la mejor manera a la Liguilla, después de su derrota ante Tijuana, ahora parece conducir una Máquina que luce imparable rumbo a los Cuartos de Final de la competencia, donde ya se encuentran instalados.

    Cuando mejor se defendía el Puebla, a los 33 minutos Jeremy Márquez filtró un balón a Charly Rodríguez, quien simplemente la tocó de taquito, para que M ateusz Bogusz lo tomara, se metiera al área para sacar el fogonazo y mandarla al fondo con el 1-0 para La Máquina.

    A los 57 minutos nuevamente aparecería Jeremy Márquez, ahora desde afuera del área, desde donde sacó el riflazo de zurda para pegar la de gajos al poste derecho del portero y dejarlo sin oportunidad para el 2-0 de los celestes.

    Finalmente, para cerrar con broche de oro, ya con un Cruz Azul totalmente dueño de las acciones, Omar Campos se metió al área, empujó con precisión la de gajos y puso el definitivo 3-0 en la pizarra, para dejar en claro que son un candidato serio al título.

    Con este marcador, el Cruz Azul llegó a 35 unidades, rebasó al Toluca y es líder momentáneo del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX; mientras que el Puebla sigue en el fondo de la tabla y eliminado de toda posibilidad.

