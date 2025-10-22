    Atlas

    Horario y dónde ver Atlas vs. León de Jornada 14 del Apertura 2025

    Rojinegros y La Fiera se enfrascan en un duelo en que las opciones de Liguilla pasan al cien.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Sin cabida para el error! Atlas y León se enfrentan con la mira en el Play-in

    La Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX pone el Atlas vs. León como un partido importante en las aspiraciones de cada uno por clasificarse a la Liguilla.

    Atlas viene de caer en su visita ante Atlético de San Luis por marcador de 2-0 el pasado viernes 17 de este mes.

    PUBLICIDAD

    León, por su parte, también tuvo derrota por marcador de 2-0 ante Santos en calidad de visitante y sigue sin corregir el rumbo a pesar del cambio en la dirección técnica.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLAS VS. LEÓN DE LA JORNADA 14


    El Atlas vs. León es un partido vital para ambas instituciones en sus aspiraciones de poder competir por el título del Apertura 2025.

    Los clasificados a la Liguilla de la Liga MX poco a poco se conocen, pero Rojinegros y Esmeraldas desean colarse, de menos, al Play-In al cual tienen más posibilidades de estar.

    • Fecha: miércoles 22 de octubre en el estadio Jalisco.
    • Horario: el juego arranca a las 9:00 pm CT de México y en Estados Unidos a partir de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT.
    • Dónde ver: En México y Estados Unidos la transmisión será por ViX.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Pachuca vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

    Pachuca vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

    2 min
    América vs. Puebla: André Jardine revela lo que detonan las lesiones en el club

    América vs. Puebla: André Jardine revela lo que detonan las lesiones en el club

    1 min
    América vs. Puebla: la razón del reclamo que derivó en expulsión de Hernán Cristante

    América vs. Puebla: la razón del reclamo que derivó en expulsión de Hernán Cristante

    2 min
    Necaxa vs. Cruz Azul: Nicolás Larcamón no se olvida de su exequipo y le deja un recado

    Necaxa vs. Cruz Azul: Nicolás Larcamón no se olvida de su exequipo y le deja un recado

    2 min
    América vs. Puebla: con goles de Brian Rodríguez y Ramón Juárez, las Águilas remontan

    América vs. Puebla: con goles de Brian Rodríguez y Ramón Juárez, las Águilas remontan

    Relacionados:
    AtlasLeón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD