Horario y dónde ver Atlas vs. León de Jornada 14 del Apertura 2025

Video ¡Sin cabida para el error! Atlas y León se enfrentan con la mira en el Play-in

La Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX pone el Atlas vs. León como un partido importante en las aspiraciones de cada uno por clasificarse a la Liguilla.

Atlas viene de caer en su visita ante Atlético de San Luis por marcador de 2-0 el pasado viernes 17 de este mes.

León, por su parte, también tuvo derrota por marcador de 2-0 ante Santos en calidad de visitante y sigue sin corregir el rumbo a pesar del cambio en la dirección técnica.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLAS VS. LEÓN DE LA JORNADA 14



El Atlas vs. León es un partido vital para ambas instituciones en sus aspiraciones de poder competir por el título del Apertura 2025.

Los clasificados a la Liguilla de la Liga MX poco a poco se conocen, pero Rojinegros y Esmeraldas desean colarse, de menos, al Play-In al cual tienen más posibilidades de estar.