Atlético de San Luis recibió al Atlas en la Jornada 12 del Apertura 2025 en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, duelo vital para los potosinos, ya que llegaban con tres derrotas consecutivas.

La polémica llegó y se acabó con la decisión del VAR al minuto 21, Matheus Doria cometió un error en el momento de disputar la pelota con Joao Pedro y se sancionó con la pena máxima, el mismo delantero cobró y marcó el gol de la ventaja potosina.

Cerca del final de la primera parte, San Luis incrementó la ventaja después de una falla grosera, la jugada por la izquierda terminó con el centro y de sorpresa llegó Oscar Macías para meter el cabezazo contundente a las redes del arco Rojinegro.

En la segunda mitad se esperaba que Atlas mostrara más futbol o más ímpetu para buscar el empate, pero no fue así, huno pocas llegadas y las aproximaciones que crearon no fueron bien culminadas, mismo tenor que manejaron en la primera parte del juego.

Con este resultado, Atlético de San Luis llegará a 13 puntos, buscando colarse al Play in, mientras que Atlas se quedará con las mismas 13 unidades con las que llegaron.