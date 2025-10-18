    Santos Laguna

    Santos vs León, resumen y goles del partido de la jornada 13 de la Liga MX

    El doblete de Bruno Amione sobre los Esmeraldas dejan a los Guerreros en pelea por el Play-In.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Misma dosis! Cabezazo de Amione y gol de Santos sobre León

    Santos Laguna recibió a León en partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del TSM en Torreón.

    En un tiro de esquina, Bruno Amione apareció por delante del defensivo Esmeralda y metió el cabezazo poderoso que perforó las redes del arco que defendió Oscar Jiménez.

    Los Esmeraldas tuvieron sus oportunidades para emparejar el marcador, pero Carlos Acevedo estuvo atento y firme bajo los tres palos para evitar el empate, así le quitó el gol en dos ocasiones a Rogelio Funes Mori.

    En la segunda mitad, los laguneros repitieron la dosis para incrementar la ventaja, el cobro desde la esquina a primer poste y Bruno Amione llegó para conectar el esférico con la testa para mandarlo guardar a las redes.

    La noche de Carlos Acevedo fue impresionante, sacó todos los intentos de León, tanto así, que Ignacio Ambriz no lo podía creer desde la banca de los Esmeraldas.

    Con este resultado, Santos Laguna superará en puntos a León, quedarán con 13 y 12, respectivamente, para la siguiente fecha del Apertura 2025 de la Liga MX, los Guerreros visitarán a Mazatlán y los Esmeraldas irán a Jalisco para medirse ante Atlas.

