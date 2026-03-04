Liga MX Atlas vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Los Rojinegros buscan retomar el camino del triunfo a costa de los Xolos.

Video ¡Golazo, azo, azo, azo del Atlas! Doblete de Ponchito González

Atlas recibirá a Tijuana en la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se vivirá en la cancha del Estadio Jalisco.

Las acciones del partido

El poste le niega el gol al Atlas

Video ¡Poste evita el primero de los Rojinegros! Toño Rodríguez la desvía

¡Poste! El metal impide que Atlas se ponga arriba en el marcador

Video ¡Travesaño le niega el gol al Atlas! Rodrigo Schlegel remata de cabeza

¡Gol de Atlas! Ponchito González adelanta a los Rojinegros sobre Xolos

Video ¡Ponchito González la empuja a las redes de Tijuana! Retumba el Jalisco

¡Doblete! Ponchito González marca un golazo de tiro libre

