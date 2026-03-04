    Liga MX

    Atlas vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Los Rojinegros buscan retomar el camino del triunfo a costa de los Xolos.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Golazo, azo, azo, azo del Atlas! Doblete de Ponchito González

    Atlas recibirá a Tijuana en la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se vivirá en la cancha del Estadio Jalisco.

    PUBLICIDAD

    Las acciones del partido

    Más sobre Liga MX

    Nico Sánchez reconoce este 'susto' tras debutar con Monterrey rumbo al Clásico Regio
    1 mins

    Nico Sánchez reconoce este 'susto' tras debutar con Monterrey rumbo al Clásico Regio

    Liga MX
    Guido Pizarro toma la responsabildad tras goleada de Puebla a Tigres
    1 mins

    Guido Pizarro toma la responsabildad tras goleada de Puebla a Tigres

    Liga MX
    ¡Golazo, azo, azo, azo del Atlas! Doblete de Ponchito González
    1:41

    ¡Golazo, azo, azo, azo del Atlas! Doblete de Ponchito González

    Liga MX
    ¡Ponchito González la empuja a las redes de Tijuana! Retumba el Jalisco
    1:29

    ¡Ponchito González la empuja a las redes de Tijuana! Retumba el Jalisco

    Liga MX
    ¡Travesaño le niega el gol al Atlas! Rodrigo Schlegel remata de cabeza
    1:36

    ¡Travesaño le niega el gol al Atlas! Rodrigo Schlegel remata de cabeza

    Liga MX
    Gilberto Mora podría regresar a las canchas con Tijuana en este Clausura 2026
    1 mins

    Gilberto Mora podría regresar a las canchas con Tijuana en este Clausura 2026

    Liga MX
    Esto se sabe de la lesión de Anthony Martial en los Rayados de Monterrey
    1 mins

    Esto se sabe de la lesión de Anthony Martial en los Rayados de Monterrey

    Liga MX
    ¡Nacho Rivero avisa con peligro en el arco del Atlas!
    1:31

    ¡Nacho Rivero avisa con peligro en el arco del Atlas!

    Liga MX
    Víctor Dávila sufre lesión de rodilla en el América vs. Juárez
    1 mins

    Víctor Dávila sufre lesión de rodilla en el América vs. Juárez

    Liga MX
    ¡Salen los cartones amarillos! Kevin Castañeda se lleva amonestación
    1:37

    ¡Salen los cartones amarillos! Kevin Castañeda se lleva amonestación

    Liga MX

    El poste le niega el gol al Atlas

    Video ¡Poste evita el primero de los Rojinegros! Toño Rodríguez la desvía

    ¡Poste! El metal impide que Atlas se ponga arriba en el marcador

    Video ¡Travesaño le niega el gol al Atlas! Rodrigo Schlegel remata de cabeza

    ¡Gol de Atlas! Ponchito González adelanta a los Rojinegros sobre Xolos

    Video ¡Ponchito González la empuja a las redes de Tijuana! Retumba el Jalisco

    ¡Doblete! Ponchito González marca un golazo de tiro libre

    Video ¡Golazo, azo, azo, azo del Atlas! Doblete de Ponchito González

    ¡Gol de Xolos! Diego Abreu marca el descuento vía penalti

    Relacionados:
    Liga MXAtlasClub Tijuana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX