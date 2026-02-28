    Guadalajara

    Gabriel Milito asume la responsabilidad de la derrota de Chivas ante Toluca

    El técnico del Rebaño Sagrado acepta que los Diablos Rojos han sido superiores a ellos, pero no pone ningún pretexto.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    .
    .
    Imagen Mexsport


    Después de seis fechas con marcha perfecta, ahora las Chivas suman dos derrotas seguidas, la más reciente en esta Jornada 8 cuando cayeron 2-0 ante Toluca, a los que el técnico rojiblanco, Gabriel Milito, mira de forma positiva a pesar de que acepta que jugaron mal.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡El gol del torneo! Mira lo que acaba de hacer Agustín Palavecino vs. Monterrey
    1:16

    ¡El gol del torneo! Mira lo que acaba de hacer Agustín Palavecino vs. Monterrey

    Liga MX
    ¿Qué acaba de pasar? El VAR salva a Rayados del gol más surreal del torneo
    1:16

    ¿Qué acaba de pasar? El VAR salva a Rayados del gol más surreal del torneo

    Liga MX
    ¡La impresionante atajada con la que Luis 'Mochis' Cárdenas salva a Rayados!
    1:17

    ¡La impresionante atajada con la que Luis 'Mochis' Cárdenas salva a Rayados!

    Liga MX
    ¡Insólito, el árbitro casi rompe a Paradela! El colegiado le sacó sangre en el tobillo al jugador
    1:24

    ¡Insólito, el árbitro casi rompe a Paradela! El colegiado le sacó sangre en el tobillo al jugador

    Liga MX
    ¡La vi adentro! Omar Campos se iba a mandar un golazo para Cruz Azul vs. Monterrey
    1:17

    ¡La vi adentro! Omar Campos se iba a mandar un golazo para Cruz Azul vs. Monterrey

    Liga MX
    ¡Madre mía el golazo! Carlos Rodolfo Rotondi pone el primero de Cruz Azul vs. Rayados
    1:40

    ¡Madre mía el golazo! Carlos Rodolfo Rotondi pone el primero de Cruz Azul vs. Rayados

    Liga MX
    ¡Increíble! José Paradela falla un penal vs. Monterrey y así reaccionan
    2:01

    ¡Increíble! José Paradela falla un penal vs. Monterrey y así reaccionan

    Liga MX
    Imperdible ¡Willer Ditta salva a Cruz Azul en 2 ocasiones!
    1:16

    Imperdible ¡Willer Ditta salva a Cruz Azul en 2 ocasiones!

    Liga MX
    ¡Inicia la transmisión! Monterrey vs Cruz Azul, en directo aquí
    0:31

    ¡Inicia la transmisión! Monterrey vs Cruz Azul, en directo aquí

    Liga MX
    ¡Esteban Lozano mete gol de último minuto para Puebla vs. Atletico San Luis!
    1:38

    ¡Esteban Lozano mete gol de último minuto para Puebla vs. Atletico San Luis!

    Liga MX

    "No he tomado las mejores decisiones, porque evidentemente con las decisiones que he tomado no fui capaz de ayudar lo suficiente al equipo y eso es una responsabilidad que debo asumir, pero vamos a sacar buenas conclusiones de este partido tan malo que jugamos

    A pesar de asumir la responsabilidad de la derrota, el estratega del Rebaño Sagrado aceptó que el Toluca se ha mostrado superior a ellos en los últimos dos encuentros.

    La derrota de hoy no tiene nada que ver con con lo que fue la derrota del partido anterior con Cruz Azul. Hoy, nuestros dos peores partidos fueron con Toluca, el torneo pasado y este, y cuando vos repetís partido similar en contra del mismo equipo, eso dice que el rival es mejor".

    Finalmente, Gabriel Milito consideró que los llamados a la Selección Mexicana para enfrentar a Islandia sí tuvieron impacto en sus entrenamientos, pero dejó claro que eso no es un pretexto para justificar el desempeño que mostraron ante los Diablos Rojos.

    "Esta semana, a lo mejor, no pudimos trabajar como si fuese una semana normal, pero el motivo era válido porque jugaba la selección de México y nosotros tenemos jugadores ahí, pero de todas maneras ya tenemos cierto tiempo de trabajo juntos como para resolver la situación, no puede ser una excusa para nosotros, de ningún tipo, que los chicos hayan sido convocados a la selección y haber tenido el rendimiento de hoy".

    Relacionados:
    GuadalajaraToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX