Guadalajara Gabriel Milito asume la responsabilidad de la derrota de Chivas ante Toluca

Después de seis fechas con marcha perfecta, ahora las Chivas suman dos derrotas seguidas, la más reciente en esta Jornada 8 cuando cayeron 2-0 ante Toluca, a los que el técnico rojiblanco, Gabriel Milito, mira de forma positiva a pesar de que acepta que jugaron mal.

"No he tomado las mejores decisiones, porque evidentemente con las decisiones que he tomado no fui capaz de ayudar lo suficiente al equipo y eso es una responsabilidad que debo asumir, pero vamos a sacar buenas conclusiones de este partido tan malo que jugamos

A pesar de asumir la responsabilidad de la derrota, el estratega del Rebaño Sagrado aceptó que el Toluca se ha mostrado superior a ellos en los últimos dos encuentros.

La derrota de hoy no tiene nada que ver con con lo que fue la derrota del partido anterior con Cruz Azul. Hoy, nuestros dos peores partidos fueron con Toluca, el torneo pasado y este, y cuando vos repetís partido similar en contra del mismo equipo, eso dice que el rival es mejor".

Finalmente, Gabriel Milito consideró que los llamados a la Selección Mexicana para enfrentar a Islandia sí tuvieron impacto en sus entrenamientos, pero dejó claro que eso no es un pretexto para justificar el desempeño que mostraron ante los Diablos Rojos.