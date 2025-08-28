    Atlas

    Atlas encuentra al pequeño aficionado que conmovió en las redes

    Con un gran corazón rojinegro, el gran Lalito tuvo la oportunidad de visitar la Academia y convivir con los jugadores de los Zorros.

    Erick Morales Baca.
    Si algo conmovió a la afición del futbol mexicano durante la Jornada 6 de la Liga MX, fue el pequeño aficionado rojinegro que durante el encuentro Atlas vs. América pudo ser captado en varios momentos que fueron desde la euforia, hasta la tristeza profunda.

    El muy joven seguidor de los Zorros pronto se hizo viral y más, cuando los locales parecía se llevaban la victoria y, en unos cuantos minutos, las Águilas dieron la vuelta al marcador y terminaron por llevarse la victoria, lo que provocó las lágrimas de quien más tarde de sabría responde al nombre de Lalito.

    Ante esto, la directiva del Atlas quiso reconfortar a su apasionado seguidor, por lo que se dio a la tarea de buscarlo a través de sus redes sociales, misión que muy pronto se lograría para darle el trato que se merecía.

    Si bien en la goleada ante el América el pequeño aficionado del Atlas la pasó mal, la recompensa por demostrar su pasión fue grande y satisfactoria, pues le dieron la oportunidad de sentirse un jugador más de la plantilla de la Academia.

    "¡Hoy recibimos una visita muy especial en Academia AGA! Bienvenido, Lalito, a tu casa", publicaron los rojinegros para anunciar la visita del pequeño Lalito.

    Visita a las instalaciones de la Academia AGA, convivencia con los jugadores, regalos, su playera oficial del equipo y grandes momentos y sonrisas se llevó el pequeño aficionado, un día que sin duda nunca olvidará y afianzará los colores de su corazón rojinegro.

