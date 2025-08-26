Atlas ha pedido la ayuda de su afición para localizar a un pequeño fan que sufrió en las gradas la derrota de su equipo en la Jornada 6 de Liga MX.

Luego de que América se llevará el partido por marcador de 2-4 en El Jalisco con todo y gol de Allan Saint-Maximin en su debut, las cámaras de la transmisión captaron al pequeñín que no paró de sufrir, sobre todo en el segundo tiempo, cuando las Águilas anotaron tres goles y sellaron la goleada.

Los gestos del pequeñín no tardaron en invadir las redes sociales, ya que su rostro de tristeza y frustración, y la forma en que se tomó el cabello en varias ocasiones fueron motivo de risas de unos cuántos y ternura para otros.

Un día después de la derrota, los Rojinegros publicaron una foto del fanático para poder localizarlo y, muy seguramente, premiar su entrega por los colores de la institución.

La derrota estuvo marcada por el regreso de Diego Cocca al banquillo del Atlas, equipo al que llevó al Bicampeonato hace algunos torneos. Sin embargo, la situación del club es crítica, ya que se encuentra en el lugar 15 de 18 con una sola victoria en seis jornadas.

FANS DE CHIVAS Y AMÉRICA SE BURLAN EN REDES

Tras el post de Atlas para dar con el paradero del apasionado fanático, algunos seguidores del acérrimo rival, Chivas, y de América, se burlaron en los comentarios de la publicación.

Como respuesta, los fans rivales echaron mano de un motor de Inteligencia Aritificial para modificar la imagen original y vestir el pequeñín con la playera del Rebaño y de las Águilas.