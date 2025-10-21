Video El GIGANTE de México que tiene todo para volver a la Liga MX

Luego de las palabras del Presidente Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, en el sentido de que el Atlante es el único equipo de la Liga de Expansión certificado para ascender, todo apunta a que sería el equipo 19 de la Liga MX.

"Cuatro grandes criterios, financiero, estructural, deportivo e ingreso vasto, sí tienes ascenso en caso de que tengas cuatro certificados, eso no se ha dado hasta hoy, el único certificado, acaba de certificarse el Atlante", mencionó Arriola para Faitelson sin Censura.

PUBLICIDAD

A decir del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, los Potros de Hierro, con instalaciones en el Ajusco, también tendría los méritos deportivos para regresar a la Primera División, donde jugaría en el Estadio Banorte.

Esto a raíz de la reunión que se dio de la Asamblea de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPRO), donde se trabaja para aportar ideas a la FMF de la manera en que se daría el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Ante esto, se pretende que para la Temporada 2027-2028 de la Liga MX se cuente con 19 equipos, aunque bajo este formato, la figura del descenso no estaría contemplada, reglamento que deberá estar listo para el ciclo 2026-2027.