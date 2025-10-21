    Atlante

    Atlante se certifica, lograría el ascenso y sería el equipo 19 de la Liga MX

    Los Potros de Hierro estarían reuniendo las condiciones establecidas por la FMF para marcar su regreso a la Primera División del futbol mexicano.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video El GIGANTE de México que tiene todo para volver a la Liga MX

    Luego de las palabras del Presidente Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, en el sentido de que el Atlante es el único equipo de la Liga de Expansión certificado para ascender, todo apunta a que sería el equipo 19 de la Liga MX.

    "Cuatro grandes criterios, financiero, estructural, deportivo e ingreso vasto, sí tienes ascenso en caso de que tengas cuatro certificados, eso no se ha dado hasta hoy, el único certificado, acaba de certificarse el Atlante", mencionó Arriola para Faitelson sin Censura.

    PUBLICIDAD

    A decir del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, los Potros de Hierro, con instalaciones en el Ajusco, también tendría los méritos deportivos para regresar a la Primera División, donde jugaría en el Estadio Banorte.

    Esto a raíz de la reunión que se dio de la Asamblea de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPRO), donde se trabaja para aportar ideas a la FMF de la manera en que se daría el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

    Ante esto, se pretende que para la Temporada 2027-2028 de la Liga MX se cuente con 19 equipos, aunque bajo este formato, la figura del descenso no estaría contemplada, reglamento que deberá estar listo para el ciclo 2026-2027.

    Lo que también buscaría la AMFPRO, adelantó Arredondo, es que se mantenga, por muchos años más, el tema de la Regla de Menores, pero con alternativas reales que no terminen en debuts que sirvan solamente para cumplir con el requisito.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    América se suma al apoyo a los damnificados en Veracruz por lluvias

    América se suma al apoyo a los damnificados en Veracruz por lluvias

    1 min
    Mikel Arriola adelanta el fin de la multipropiedad en la Liga MX para 2026

    Mikel Arriola adelanta el fin de la multipropiedad en la Liga MX para 2026

    1 min
    Los jugadores lesionados en América de cara al partido ante Puebla

    Los jugadores lesionados en América de cara al partido ante Puebla

    3:23
    En América preocupan bajas rumbo al cierre del Apertura 2025

    En América preocupan bajas rumbo al cierre del Apertura 2025

    1 min
    Cuauhtémoc Blanco genera polémica al jugar pádel

    Cuauhtémoc Blanco genera polémica al jugar pádel

    Relacionados:
    Atlante

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD