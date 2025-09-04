Video Confirman fecha para el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano

Luego de la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) a favor de la Liga MX ante la demanda de seis clubes de la Liga de Expansión MX por la abolición temporal del ascenso y descenso, sólo un equipo contaba con certificación para ascender.

Si bien el fallo fue a favor de la Liga MX, el ascenso y descenso sí regresará al futbol mexicano para la temporada 2026-2027, aunque falta determinar el proceso para lograrlo, esto tras el Mundial 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Fue en julio pasado que los equipos tenían una fecha límite para entregar la documentación requerida y solicitar el certificado para ascender ante las autoridades de la Liga de Expansión MX, pero sólo un equipo lo hizo, pues seis interpusieron demanda ante el TAS.

Tampoco podían realizar el proceso de certificación los equipos filiales de Primera División de la Liga MX así como los clubes invitados a la Liga de Plata, Jaiba Brava e Irapuato.

Sólo Atlante presentó la documentación para el proceso de certificación, mientras que Tlaxcala, Correcaminos, Tepatitlán y Alebrijes desistieron de hacerlo tras mantenerse neutrales ante las apelaciones de los demás equipos.

