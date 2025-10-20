Mikel Arriola adelanta el fin de la multipropiedad en la Liga MX para 2026

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y comisionado de la FMF, reveló en exclusiva con David Faitelson lo que sucederá en 2026 con la polémica multipropiedad en el futbol mexicano.

Al ser cuestionado en Faitelson sin censura sobre el plazo que se tiene en la Liga MX para erradicar la multipropiedad, que recordemos le costó a León el boleto al Mundial de Clubes, Mikel Arriola aseguró que se respetará el plazo establecido en la asamblea del año pasado.

"Tenemos el plazo de 2026 que nos pusimos en la propia asamblea (de 2024), ese plazo se mantiene. Todo 2026 te diría (no habrá más multipropiedad)".

El mandamás de la Liga MX detalló que los procesos para la venta de Atlas y León, entre otros, se está llevando con suma transparencia para generar confianza.

"Hoy hay un proceso regulado de venta del club Atlas, es lo que ellos han comunicado, y muy probablemente lleguemos a esta asamblea con reestructura corporativa y orden corporativo, para que se acabe la desconfianza, y una o dos ventas más de multipropiedad.

"No lo sé, (llegar a diciembre con Atlas y León vendidos), no le pongas nombres, pero sé que las operaciones están dándose porque hay apetito sobre todo de inversionistas extranjeros", agregó Arriola.