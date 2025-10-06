El Atlante y los aficionados al futbol en general celebraron el regreso de Christian 'Hobbit' Bermúdez en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

El Hobbit estuvo más de un año fuera de toda actividad por la dolorosa y criminal fractura que sufrió en septiembre del año pasado ante el cuadro de Sinaloa.

Un año y un mes después, el 'Hobbit' Bermúdez reapareció con el Atlante el sábado ante Tlaxcala y no decepcionó, pues el jugador logró anotar uno de los tres goles con que los Potros de Hierro consiguieron la victoria.

En su momento se habló de un posible retiro de Bermúdez tras la gravedad de la fractura, pero el jugador de 38 años nunca se rindió y prometió que regresaría al futbol profesional.