    Atlante

    Hobbit Bermúdez anota gol con Atlante en su regreso tras un año lesionado

    El 13 de septiembre del año pasado, Christian Bermúdez sufrió una aparatosa fractura en la Jornada 8.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Un año después! Hobbit’ Bermúdez reaparece épicamente con Atlante

    El Atlante y los aficionados al futbol en general celebraron el regreso de Christian 'Hobbit' Bermúdez en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

    El Hobbit estuvo más de un año fuera de toda actividad por la dolorosa y criminal fractura que sufrió en septiembre del año pasado ante el cuadro de Sinaloa.

    PUBLICIDAD

    Un año y un mes después, el 'Hobbit' Bermúdez reapareció con el Atlante el sábado ante Tlaxcala y no decepcionó, pues el jugador logró anotar uno de los tres goles con que los Potros de Hierro consiguieron la victoria.

    En su momento se habló de un posible retiro de Bermúdez tras la gravedad de la fractura, pero el jugador de 38 años nunca se rindió y prometió que regresaría al futbol profesional.

    Atlante marcha tercero en la tabla general del actual torneo de la Liga Expansión MX, donde suma cinco victorias de manera consecutiva y se encuentra a tres puntos del líder Cancún FC.

    Más sobre Atlante

    1 min
    Atlante fue el único equipo que se postuló para la certificación en Liga Expansión MX

    Atlante fue el único equipo que se postuló para la certificación en Liga Expansión MX

    2 min
    Revelan el calendario de la Liga de Expansión MX Clausura 2025

    Revelan el calendario de la Liga de Expansión MX Clausura 2025

    2 min
    Atlante deja la CDMX y se muda a Zacatepec para jugar como local en el Agustín Coruco Díaz

    Atlante deja la CDMX y se muda a Zacatepec para jugar como local en el Agustín Coruco Díaz

    1:26
    Atlante abandona la CDMX y el Estadio Ciudad de los Deportes

    Atlante abandona la CDMX y el Estadio Ciudad de los Deportes

    2 min
    Atlante ya no jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX

    Atlante ya no jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX

    Relacionados:
    AtlanteChristian Bermúdez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    Tomy Zombie
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD