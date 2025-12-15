liga mx David Faitelson cuenta detalles de pelea con Antonio Mohamed El periodista de TUDN contó los pormenores del altercado que tuvo con el técnico del Toluca.

Video Respuesta sin censura de Faitelson a Mohamed tras altercado: "Fue un majadero"

El bicampeonato de Toluca tras ganarle a Tigres en la Final del Apertura 2025 tuvo un altercado posterior entre Antonio Mohamed y David Faitelson.

La pelea del entrenador de los Diablos Rojos y el periodista de TUDN surgió en la previa del partido de la Final Liga MX, cuando salió la alineación del cuadro escarlata y el cambio de Luis García en lugar de Hugo González en la portería para el juego.

"A mí me parece que el señor Mohamed es irrespetuoso, que le falta moral, ética, no puede ser que un chico que también te sacó balones en la ida lo castigues dejándolo en la banca hoy. El mensaje para Hugo González es terrible, es infame, así como hemos alabado a Mohamed, hoy me decepciona con esta decisión", apuntó Faitelson en Futbol Central.

"Con Faitelson, estuvo muy desubicado, lo habló en serio. Es una mierda, habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio del arquero, antes de la transmisión, yo estaba en el vestidor, que baje para acá a ver si tiene huevos", expresó Mohamed a la cámara de TelevisaUnivision en los festejos del campeón.

LA RESPUESTA DE FAITELSON A MOHAMED



Como parte de su monólogo dentro del programa de Faitelson sin Censura, David Faitelson se tomó el tiempo para hablar sobre este tema.

"El que toma riesgos con un punto de vista puede llegar a equivocarse... en plena celebración recibií una llamada del productor, donde me decía que Mohamed estaba molesto y no quería darle entrevistas a TUDN hasta que bajara a verlo. Enfrenté a Mohamed y le dije que aquí estaba y que si tenía algún problema lo podíamos resolver, pero que le diera entrevistas a Televisa.

"Le dije 'vámonos a una oficina, un lugar más prohibido, porque hay prensa y nos van a grabar', estaba fuera de sí. Cuando le dije que le diera entrevistas a otros de TUDN me respondió 'solo le doy la entrevista a Televisa si te mandan a la mierda', una pena porque Mohamed fue muy majadero, altanero, vulgar, un barrabrava auténtico".