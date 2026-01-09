    Liga MX

    Ángel Zaldívar deja la Liga MX y probará suerte en el futbol de Costa Rica

    El delantero mexicano no entró en planes del conjunto de FC Juárez para el Clausura 2026.

    Alonso Ramírez
    Juárez sigue moviendo sus piezas para este Clausura 2026 de la Liga MX, ya debutó en el torneo con victoria sobre Mazatlán, pero hay novedades en cuanto a fichajes.

    Este viernes se dio a conocer que los Bravos estarían por firmar a un jugador mexicano proveniente del futbol de Argentina con buena experiencia en el exterior como delantero.

    Debido a esta contratación, Ángel Zaldívar, delantero mexicano se ira a probar suerte en el futbol del extranjero luego de no entrar en planes para el Clausura 2026 de la Liga MX con FC Juárez.

    Zaldívar ira al futbol de Costa Rica donde jugará para el conjunto de La Liga Deportiva Alajuelense que dirige Óscar Ramírez, de acuerdo con información de Mikel Aguirre.

    El Chelo ha militado en varios equipos de la Liga MX, entre ellos están, Chivas, Puebla, Atlético San Luis, Monterrey y Juárez, en algún momento de su carrera fue considerado para formar parte de la Selección Mexicana.

    Con Bravos disputó la mayor parte del Apertura 2025 de la Liga MX en el que solamente pudo marcar en dos ocasiones.

    Relacionados:
