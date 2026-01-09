Liga MX El refuerzo de FC Juárez que perfila para el Clausura 2026 y que jugó para el Tri En pleno mercado de fichajes para el Clausura 2026 y tras jugar su partido de la Jornada 1, Bravos repatriaría a este jugador.

Video FC Juárez está por sumar a seleccionado mexicano como refuerzo

FC Juárez debutó en la Liga MX Clausura 2026 cuando este viernes comenzó la Jornada 1 en el que visitó a Mazatlán FC en lo que todo indica es ‘la gira del adiós’, pues todo indica que Atlante comprará la franquicia para volver al máximo circuito mexicano.

Pero el inicio del torneo se dio también en pleno mercado invernal de traspasos, por lo que el conjunto que dirige ahora Pedro Caixinha busca armarse para evitar caer en las últimas posiciones de la tabla de cociente.

De acuerdo con Mikel Aguirre para TUDN, Luca Martínez Dupuy, jugador de 24 años de edad nacido en México en San Luis Potosí cuando su padre jugó en esa ciudad pero hecho en Argentina, con paso en Rosario Central, se perfila para emigrar a FC Juárez.

Ahora mismo está en Godoy Cruz pero muy cerca de convertirse en el nuevo delantero de los Bravos para la Liga MX Clausura 2026 con experiencia internacional con la Selección Mexicana, playera que ha vestido en varias ocasiones en inferiores.