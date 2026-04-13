Liga MX Ángel Reyna considera que a Armando 'La Hormiga' González le falta crecer El exjugador del América espera que 'La Hormiga' González supere al Chicharito como jugador, aunque lo ve difícil.

Video Ángel Reyna tiene altas expectativas de 'Hormiga' González

En entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura, Ángel Reyna habló de uno de los goleadores más letales que actualmente existen en el futbol mexicano, Armando González, de quien considera ya está en etapa de volar.

"Pero este chico, la verdad es que lo veo muy bien, le falta crecer un poquito, pero a su edad, a su ritmo ya está casi en un prime muy importante que hay que dejarlo volar, yo creo que Chivas lo va a hacer".

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El exjugador del América consideró que La Hormiga es un jugador que tiene muy bien definido hacia dónde va y sus metas como futbolista.

" Creo que es un jugadorazo muy centrado, se le ve obviamente en las entrevistas y también tenemos amistades por ahí cercanas que que no nada más es de entrevista, sino detrás de las cámaras, tiene una meta muy, muy fija".

A pregunta expresa de David Faitelson sobre si el actual campeón de goleo de la Liga MX y jugador de las Chivas va a ser mejor que Javier 'Chicharito' Hernández, Angel Reyna le envió los mejores deseos.

" Ojalá que sí, es difícil, está complicado".

EL CAMBIO DE CHICHARITO SEGÚN REYNA

Al hablar puramente del cambio que vivió en sus últimos años como jugador Javier Hernández, Ángel Reyna dejó claro en Faitelson sin Censura que para él es una gran persona.

" Es que no te sabría decir, yo creo que todos nos preguntamos eso, lo que sí puedo decir es que tengo la fortuna de conocerlo detrás de la cancha, es un tipazo, le perdí la pista poco antes de que se retirara y sí sufrió un cambio que no sé a qué se deba a eso".

Finalmente, quien también fuera delantero de la Selección Mexicana, dio su teoría sobre lo que pudo haber sucedido con Chicharito al final de su carrera futbolística.