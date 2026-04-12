Liga MX Joao Pedro reconoce una linda competencia con el delantero de Chivas Con el gol ante Toluca, el brasileño empató al mexicano en la cima de la tabla de goleo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Joao Pedro le manda este mensaje a la 'Hormiga' González

Atlético de San Luis sacó el empate en la cancha de Toluca en los minutos finales, partido que cerró la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El delantero de los potosinos, Joao Pedro habló sobre la competencia por el título de goleo que sostiene frente al artillero de Chivas, Armando ‘Hormiga’ González.

PUBLICIDAD

“Ganar siempre me obsesiona, soy competitivo, cuando eres competitivo quieres pelear hasta el final, está siendo una pelea muy linda, esperemos continuar marcando los dos, a ver quién va a ganar al final”.

Sobre el juego ante los Diablos Rojos, el delantero brasileño mencionó que es un punto importante en una cancha que es complicada, pero con lo que hicieron merecían salir con algo a favor.

“Importantísimo porque la peleamos con un equipo muy difícil, en una cancha muy difícil, lo preparamos bien, interpretamos bien, el equipo la verdad merecía llevar algo hoy”.

Atlético San Luis venía de derrotar a Rayados en Monterrey y con este empate sumaron cuatro puntos en dos salidas consecutivas, esto es algo que destacó Joao Pedro y explicó lo que significa para el equipo.

“Creo que el equipo dio una respuesta importante, porque pasamos un periodo muy difícil, el conseguir en dos partidos fuera, con dos equipos muy difíciles, conseguir cuatro puntos creo que nos da un poquito de energía, pero todavía falta mucha cosa, ahora creo que viene el partido más importante”.