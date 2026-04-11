Liga MX Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 14 La 'Hormiga' González y Joao Pedro mantienen una lucha férrea por el título de goleo del CL26

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Armando González hace historia con Chivas al igualar a Jaime Pajarito

Se juega la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX y la lucha por el liderato de goleo se mantiene al rojo entre Armando González y Joao Pedro luego de que el jugador de las Chivas se pusiera como puntero la fecha anterior.

La 'Hormiga' se quedó como líder solitario de la tabla de goleo al marcar doblete ante Pumas para llegar a los 12 goles en el torneo, luego de que un día antes el delantero del Atlético de San Luis había marcado su tanto número 11 frente a los Rayados de Monterrey.

PUBLICIDAD

Por detrás de Armando González y Joao Pedro se encuentra Kevin Castañeda que volvió a marcar en el triunfo de Xolos sobre los Bravos en esta jornada 14 .

Fuera del top 3, están Paulinho,y Diber Cambindo que tienen seis goles cada uno en este Clausura 2026 de la Liga MX.

Debajo de estos cinco futbolistas se encuentran seis jugadores con cinco goles en el torneo que son: José Paradela, Salomón Rondón, Juninho Vieira, Arturo González, Javier Ruiz y Ezequiel Eduardo Bullaude.