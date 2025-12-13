Liga MX Correa recibe sorpresa del Atleti de Madrid a horas de jugar la Final Al delantero argentino de Tigres le sigue recordando la afición de Madrid y le desea lo mejor en la final ante Toluca.

Por: TUDN

Video Desde Madrid sueltan bombita sobre Ángel Correa a horas de la Final

La afición del Atlético de Madrid de LaLiga no se olvida de Ángel Correa y no es para menos no por nada pasó 10 años en la institución española.

Y desde allá, solo tienen palabras de aprecio para el delantero de Tigres y le desean lo mejor para el partido de vuelta de la final de la Liga MX ante Toluca recogió Hugo Ramírez 'El Chef' de TUDN.

PUBLICIDAD

"Ángel Correa ha sido fue uno de los mejores jugadores aunque la gente no lo quiera pensar y no discutía salir del banquillo. Nos dio muchísimos puntos y muchísimas alegrías. Es indiscutible que es uno de los mejores argentinos que pasó por Atleti", explica algún seguidor de los Colchoneros.

Y uno más explicó su sentir de la siguiente manera: "Fue un jugador muy importante para el Atlético, muy revolsivo, lo sacaba en los minutos finales. Siempre resovía y tenía ese carácter que tiene que tener el equipo".

Por ello, su ex afición, únicamente le desea lo mejor y en el futbol lo mejor siempre es ganar: "Que gane por nosotros, que se acuerde nosotros", le dice a la distancia una aficionada.

Finalmente, los buenos deseos en el futbol también se pueden expresar en deseos de gol y así se lo hicieron saber.

"Qué gane y que les meta todos los goles que pueda. Un hat trick, que se lleve el balón a casa para sus hijas y que jueguen", finalizó uno de los seguidores del Atlético de Madrid.

Toluca y Tigres jugarán este domingo el partido de vuelta de la gran final en el Nemesio Diez. El duelo de ida finalizó con la mínima ventaja a favor de los universitarios con, precisamente, un gol de Ángel Correa.

El partido iniciará a las 7:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y las 5:00 pm PT.