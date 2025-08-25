Ángel 'Coca' González, quien descubrió a Cuauhtémoc Blanco, confesó que Héctor Herrera le negó su apoyo cuando lo buscó para un proyecto.

En declaraciones en Faitelson sin Censura de TUDN, el famoso visor y captador de talentos del futbol mexicano como Carlos 'Gullit' Peña, Hirving 'Chucky' Lozano y algunos más como Carlos Hermosillo, habló sin 'pelos en la lengua'

PUBLICIDAD

"El único es Cuauhtémoc, todos los demás no tienen memoria, ni dinero tampoco. Héctor Herrera de Toluca, que lo inventé a mi proyecto, 'échame la mano porque no me alcanza', y me dice 'no tengo, tengo que pedirle permiso a mi esposa', se divorcia y le mando mensaje 'no, pues estoy pagando mi divorcio', me dijo.

"Mejor una persona de Juárez le entró al proyecto, a ver si nos puedes acompañar, el sábado vamos a inaugurar una cancha de Calzada del Hueso por ocho años".

EL APOYO DE 'COCA' GONZÁLEZ AL JUVENIL MEXICANO



El personaje que sigue en el escauteo, contó que tiene en la Tercera División un equipo para seguir en la captación y formación de jóvenes talentos.

"Tengo mi cantera 'Amigo Coca' que compramos una TDP de la Tercera División profesional de la Liga Premier, que se llama 'Canteras México Coca', tengo una tercera, una cuarta y tenemos niños de 10, 11, 12 o 13, ahorita no trabajo con ningún equipo, te cobran todo, hasta por dar filiales.