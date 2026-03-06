    Cruz Azul

    Kevin Mier está de regreso con Cruz Azul para competir con Andrés Gudiño

    El portero colombiano ya estaría disponible y podría sembrar la duda en la alineación de Nicolás Larcamón con La Máquina.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Cruz Azul arriesgó con Kevin Mier y ganó en su apuesta

    Kevin Mier ya estaría totalmente recuperado de su lesión y ya sería opción para Nicolás Larcamón, para ponerlo de titular en la portería de Cruz Azul, aunque esto podría generar ciertos 'conflictos'.

    De acuerdo a información del reportero de TUDN, Adrian Esparza Oteo, en el programa Insiders, en su regreso a las canchas, aunque en un inicio había duda, incluso de parte del mimo Kevin, de que existiera una recaída o algún dolor, debido a que la cancha de Santos Sub-21 es de pasto sintético, por lo que incluso se pensó en detener su regreso a las canchas hasta la vuelta de Cruz Azul a La Noria el sábado.

    A pesar de las adversidades de la cancha, el cuerpo técnico decidió alinearlo de titular el martes por la mañana, donde terminó como figura y referente del partido a pesar de que tuvo bastantes llegadas del cuadro rival.

    Para Kevin Mier fue un buen regreso donde se le pudo ver gran movilidad, incluso movimientos con los pies, donde se le vio recuperado después de una lesión muy grave que le llevó más de cuatro meses dejar atrás.

    ¿NICOLÁS LARCAMÓN TENDRÁ DUDAS?

    Ante esto, advirtió Esparza Oteo, Nicolás Larcamón tendría la incógnita de quién sería su portero titular el resto de la temporada, puesto que a pesar del regreso del guardameta colombiano, Andrés Gudiño actualmente pasa por muy buen momento en el arco del Cruz Azul.

    Aunque el especialista también recuerda que en una versión anterior de Insiders, el estratega de La Máquina dejó en claro que actualmente Gudiño es su portero es Gudiño y lo ha visto bien.

    Relacionados:
    Cruz Azul

