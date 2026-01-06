    Liga MX

    América no contará con Henry Martín para su debut en el Clausura 2026

    El conjunto de las Águilas se presentan en el torneo frente a los Xolos de Tijuana.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video América pierde elemento clave para su debut en el Clausura 2026

    Apenas inicio el 2026 y las lesiones siguen acechando al América luego de que se diera a conocer que el cuadro de las Águilas arrancará el torneo Clausura con un sensible baja.

    De acuerdo con información de Julio Ibáñez, reportero de TUDN, dio a conocer que Henry Martín causará baja para el duelo de la jornada 1 frente a los Xolos de Tijuana en el estadio Caliente.

    “Henry está descartado, no hará el viaje el jueves con el resto del plantel de André Jardine. Tiene problemas musculares y por eso no está contemplado en este inicio del torneo”, mencionó Julio Ibañez.

    En el último año H enry Martín ha vivido un calvario con las lesiones que no han permitido que este en su mejor momento y por ende se haya perdido la mayor parte del Apertura 2025 ya que solo jugó cuatro partidos y no sumó goles en 111 minutos.

    El último partido que disputó el delantero mexicano con el América fue en el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante Monterrey en donde solo disputó seis minutos y poco pudo hacer para evitar la eliminación de las Águilas.

    América debutará en el Clausura 2026 el próximo viernes cuando visite al conjunto de los Xolos de Tijuana.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaHenry Martín

