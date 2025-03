" Me siento feliz y muy realizado en esta liga , que como entrenador tener el respeto de todos, de los entrenadores rivales, de la prensa, de las aficiones, entonces esto me llena de orgullo".

JARDINE APOYA A LEÓN EN EL MUNDIAL DE CLUBES

"Creo que León tiene todos los méritos y debería ir León, me quedo triste por León, por la institución, porque también acompañé estando aquí el filtro de la Concachampions conquistado con muchos méritos".

Finalmente, al contemplar la posibilidad de que el León no logre solucionar su problema y no pueda asistir, el técnico azulcrema consideró que su equipo tiene los méritos para asistir al torneo .

"Me gustaría que de alguna forma encontrasen la solución que sea para que vaya León y si pasara de que no vaya León, yo creo que América viene haciendo ya algún tiempo muchas cosas bien, si es verdad que no conquistó la Concachampions que es un sueño nuestro, viene liderando la madre de los torneos mexicanos, el ranking de la Concacaf que es uno de los criterios y, para mi, viene haciendo por merecer una conquista fuerte como esta".