Y es que, el organismo que rige el futbol mundial no ha establecido el parámetro para escoger al sustituto de los Esmeraldas. Pero el tricampeonato en la Liga MX y su ranking como mejor equipo de la Concacaf detras Monterrey , que sí acudirá al evento en los Estados Unidos, y León, lo mantienen en la pelea, pero al interior del club todo es tranquilidad al respecto .

"Lo toman con absoluta tranquilidad . Entienden que al final FIFA va a decidir. Entonces en Coapa se dice... somos conscientes que somos un producto interesante por lo que hemos hecho en la cancha. Saben en Coapa que es un buen momento para el América, pero saben que la decisión no es de ellos. Entonces, si se suben al avión con la etiqueta mundial de clubes, estarán felices ", aseguró Julio Ibáñez en Insiders de TUDN .

Ante la posibilidad de que ello no ocurra, también lo toman de la misma manera, pero el deseo está, aunque hay que esperar la decisión de la FIFA .

"Y si no, también entienden que en la cancha no ganaron ese pasaporte. Entonces, con absoluta tranquilidad. Si me preguntas, darían todo por estar en el Mundial de Clubes por supuesto que sí", completó Ibáñez.