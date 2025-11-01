    León

    América vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Apertura 2025

    Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia la Fase Final del torneo.

    Por:
    Alonso Ramirez.
    América y León se enfrentarán en el Estadio Ciudad De Los Deportes en la Jornada 16 de la Liga MX. En la tabla, América se sitúa en la cuarta posición con 31 puntos con nueve victorias en la temporada. El último partido del equipo local terminó en empate, lo que podría afectar su intento de asegurar un lugar en la parte alta de la clasificación. En contraste, León ocupa la decimoséptima posición con solo 13 puntos y tres victorias en el torneo, además de haber empatado en su más reciente encuentro.

    Los seguidores de la Liga MX tendrán su atención puesta en la diferencia de puntos entre ambos equipos, que es notable y añade un contexto interesante a este duelo. Mientras América busca mantenerse en la lucha por los primeros lugares, León intentará revertir su situación y escalar posiciones en la tabla. Para quienes deseen seguir este encuentro, es fundamental conocer cómo y dónde se podrá ver el partido. ¡Sigue leyendo para obtener toda la información necesaria!

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. LEÓN DE LA JORNADA 16

    América llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto en su último encuentro contra Mazatlán FC, lo que ha generado cierta presión en el equipo. Por su parte, León también se presenta con dudas, luego de igualar con Pumas, lo que les ha dejado con ganas de mejorar su rendimiento en la cancha.

    • Cuándo es el América vs. León: el juego es el sábado 1 de noviembre de 2025 en el Estadio Ciudad De Los Deportes.
    • A qué hora es el América vs. León: el partido inicia en México a las 9:10PM; en Estados Unidos es a las 11:10PM tiempo del Este, 10:10PM tiempo del Centro y 8:10PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el América vs. León: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

