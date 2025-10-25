Pumas empató de último minuto a León en la Jornada 15 del Apertura 2025 de Liga MX gracias al penal de JJ Macías para matener el sueño de colarse al Play-in con dos jornadas restantes en la fase regular.

A los 22 minutos, Pumas tuvo la oportunidad más clara de gol hasta ese momento cuando Alan Medina escapó por la banda, encaró hacia el área grande y con un recorte hacia adentro se perfiló buscando el ángulo contrario donde el balón parecía colarse, pero apareció la mano salvadora de Oscar García para desviar la trayectoria y estrellar el esférico en el travesaño asegurando el empate sin goles.

Del otro lado, Keylor Navas respondió al duelo en las porterías cuando a la media hora de juego, un centro vivo en el área terminó en la ‘chilena’ de Salvador Reyes al ángulo que obligó al arquero tico a lanzarse a una mano para salvar su arco de manera dramática.

Al 38’, Keylor Navas volvió a ser exigido de manera brutal cuando el panameño Ismael Díaz cobró un tiro libre directo desde tres cuartos de cancha y obligó al tico a lanzarse a dos manos completamente extendido para poder desviar el balón a primer poste y resguardar el 0-0 a minutos del descanso.

La segunda parte le sonrió a La Fiera, pues en apenas 11 minutos logró romper el cero en el marcador. Al 567', un minuto después del ingreso de James Rodríguez a la cancha, Ivan Moreno desbordó por la banda y centró con potencia al corazón del área para la llegada del ‘Plátano’ Alvarado y el primer gol de la noche de León.

Sin embargo, dos minutos después, el árbitro marcó penal a favor de Pumas tras un ligero jalón sobre Ruvalcaba, que podría tacharse de rigorista, y que daba la posibilidad de empatar rápidamente para los universitarios. Nathan Silva se dispuso a cobrar y lo hizo mal, regalando el balón a las manos de Oscar García.