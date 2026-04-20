    Liga MX

    América ya se encuentra en León para su partido de la Jornada 16 de Liga MX

    La afición azulcrema le brinda su apoyo a los jugadores de las Águilas de cara a un duelo que podría ser crucial.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video De no creerse ¡Así recibieron a Henry Martín en León!

    De cara a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026, el América hizo su arribo a la ciudad de León para enfrentar a los locales en un partido que podría ser determinante para ambos equipos en sus aspiraciones de disputar la Liguilla de la Liga MX.

    En medio de un gran festejo organizado por la afición azulcrema, los jugadores bajaron uno a uno del autobús que los transportó y que incluso no pudo estacionarse de manera adecuada, ante la gran cantidad de aficionados que se dieron cita en el hotel de concentración.

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    Muchos de los jugadores se detuvieron a firmar autógrafos y tomarse fotos con los aficionados, incluyendo a Raúl 'La Pantera' Zúñiga, quien recibió el apoyo de todos ellos a pesar de la increíble falla que tuvo ante el Toluca, algunos más siguieron de largo.

    Sin embargo, el que sin duda fue más aclamado, ovacionado y solicitado fue el goleador Henry Martín, a quien desde que lo vieron bajar del transporte del América, comenzaron a corear, le solicitaron fotos, autógrafos y no querían dejarlo ir ya que le gritaban de uno y otro lado para tomarse una foto con él.

    AMÉRICA SE JUEGA LA VIDA ANTE LEÓN

    Encabezados por André Jardine, poco a poco los jugadores se despidieron de su gente e ingresaron a las instalaciones del hotel, seguidos por el clásico "Vamos América" que les brindó la afición a manera de apoyo hasta que el último de los jugadores se retiró.

    El América se medirá al León en encuentro de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 en el Nou Camp, en un partido en el que se jugarán el todo por el todo, ya que el ganador llegará como dueño de su destino a la última fecha, pero el perdedor podría poner en riesgo su participación en la Liguilla.

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