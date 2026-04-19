    Liga MX

    Así narró Vaca la increíble falla de Pantera Zúñiga en el América vs. Toluca

    El impresionante error del delantero americanista provocó la reacción del narrador de TUDN quien no daba crédito a lo visto.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video La narración de Vaca al ver la falla de ‘Pantera’ Zúñiga: "Es alérgico al gol"

    El América derrotó a Toluca por 2-1, pero pudo al menos irse con un gol más de no ser por la falla que protagonizó Raúl 'Pantera' Zúñiga, quien ante la portería vacía no pudo mandar la pelota al fondo.

    Fue en el minuto 88 cuando se le presentó la oportunidad al delantero americanista quien evadió al portero rival y quedó con la posibilidad de solo mandar la pelota en dirección a la meta.

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    Sin embargo, Zúñiga falló y mandó la pelota a un lado. El error provocó la reacción de Andrés Vaca, narrador de este juego para TUDN quien no daba créidito a lo visto y expresó que la Pantera era "alérgico al gol".

    ¿CUÁNTOS GOLES TIENE PANTERA ZÚÑIGA ESTA TEMPORADA?

    El delantero colombiano suma 14 partidos disputados en el Clausura 2026 con América, acumulando 466 minutos disputados, pero solo tiene un gol anotado.

    El tanto corresponde al juego ante Puebla en la jornada 7 disputado en febrero pasado y al ingresar de cambio. Zúñiga marcó disputando ocho minutos.

    La Pantera suma dos torneos con América y en total tiene cuatro goles considerando torneo regular y fase final.

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