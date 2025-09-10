Raúl Jiménez atraviesa por uno de sus mejores momentos en su carrera tras el accidente que tuvo y ante su buen pasó en la P remier League y con el Tri, el atacante recibió una jugosa oferta de un equipo regiomontano.

De acuerdo con Gibrán Araige, reprotero de TUDN,el atacante del Fulham fue abordado por uno de los equipos del norte de México y le ofrecieron un cheque en blanco para unirse a sus filas hace unos meses, pero Jiménez rechazó rotundamente la oferta.

Y es que el futbolista desea mantenerse en el futbol europeo y en caso de regresar al futbol mexicano sería con América.

“Cuando Raúl todavía no firmaba la renovación de contrato con el Fulham se acercó un equipo del norte, no sé si fue Rayados o Tigres, y puso muy buen billete por Raúl Jiménez para repatriarlo… una muy buena oferta”

“ Raúl les dijo gracias, pero no, yo quiero continuar en Europa y además si regreso al fútbol mexicano es para vestirme de amarillo”, contó Gibrán Araige.

Cabe destacar que a finales de mayo pasado Raúl Jiménez firmó una extensión de contrato de un año con el Fulham.

De igual forma, el atacante ha expresado en varias ocasiones que su deseo es regresar al futbol mexicano y terminar su carrera con el cuadro del América.