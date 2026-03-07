Liga MX César Ramos regresa a México tras angustia en Medio Oriente El cuerpo arbitral mexicano encabezado por César Ramos se encuentran de regreso en casa y agradecen apoyo.

César Ramos, árbitro central de la Liga MX y con gafete FIFA, llegó a la Ciudad de México después de pasar angustia en el Medio Oriente, zona que actualmente vive un fuerte conflicto militar.

Además de César Ramos, los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra también llegaron a México, todo después de estar varados varios días en Catar.

Actualmente, el Medio Oriente vive un fuerte conflicto con ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de este último país a otras naciones circundantes.

"Contento y agradecido de estar acá, agradecer también el cariño de los compañeros, gente del medio", dijo César Ramos, quien también relató la angustia que el cuerpo arbitral vivió en Catar.

"Es complicado, no sabías noticias, no sabías qué iba a ocurrir", señaló el silbante.