    Liga MX

    César Ramos regresa a México tras angustia en Medio Oriente

    El cuerpo arbitral mexicano encabezado por César Ramos se encuentran de regreso en casa y agradecen apoyo.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video César Ramos llega a México después de estar varado en Medio Oriente

    César Ramos, árbitro central de la Liga MX y con gafete FIFA, llegó a la Ciudad de México después de pasar angustia en el Medio Oriente, zona que actualmente vive un fuerte conflicto militar.

    Además de César Ramos, los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra también llegaron a México, todo después de estar varados varios días en Catar.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Cruz Azul vs. Atlético de San Luis: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    2 mins

    Cruz Azul vs. Atlético de San Luis: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Querétaro vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    1 mins

    Querétaro vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Pachuca vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    1 mins

    Pachuca vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Atlas vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    2 mins

    Atlas vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Memote Martínez tras partido ante Necaxa: "Sé de lo que soy capaz"
    1 mins

    Memote Martínez tras partido ante Necaxa: "Sé de lo que soy capaz"

    Liga MX
    Efraín Juárez habla de los detalles que le hacen falta a Pumas
    1:59

    Efraín Juárez habla de los detalles que le hacen falta a Pumas

    Liga MX
    Memote Martínez aprovecha cada minuto para responder en la cancha
    3:47

    Memote Martínez aprovecha cada minuto para responder en la cancha

    Liga MX
    Aficionados de Chivas 'cambian' serenata por invasión al centro de Guadalajara
    1 mins

    Aficionados de Chivas 'cambian' serenata por invasión al centro de Guadalajara

    Liga MX
    Oficial: partido Tigres vs. Querétaro cambia de fecha y horario en la Liga MX
    1 mins

    Oficial: partido Tigres vs. Querétaro cambia de fecha y horario en la Liga MX

    Liga MX
    Lucas Ocampos da pistas del ambiente en Monterrey con Nico Sánchez
    1 mins

    Lucas Ocampos da pistas del ambiente en Monterrey con Nico Sánchez

    Liga MX

    Actualmente, el Medio Oriente vive un fuerte conflicto con ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de este último país a otras naciones circundantes.

    "Contento y agradecido de estar acá, agradecer también el cariño de los compañeros, gente del medio", dijo César Ramos, quien también relató la angustia que el cuerpo arbitral vivió en Catar.

    "Es complicado, no sabías noticias, no sabías qué iba a ocurrir", señaló el silbante.

    La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el cónsul honorario en Catar hicieron las gestiones necesarias para que el cuerpo arbitral regresara sano y salvo.

    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX