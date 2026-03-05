    Liga MX

    América anuncia gravedad de lesión de Víctor Dávila y suma a Isaías Violante

    A través de un comunicado, las Águilas revelaron los partes médicos de sus dos jugadores

    Por:Antonio Quiroga
    Video América anuncia graves lesiones de Víctor Dávila e Isaías Violante

    América reveló la gravedad de la lesión que sufrió Víctor Dávila este pasado miércoles, que lo hizo abandonar el juego en ambulancia, además de sumar de la Isaías Violante.

    A menos de 24 horas de la derrota de las Águilas ante FC Juárez por marcador de 2-1, las buenas noticias no llegaron a Coapa con los partes médicos de sus futbolistas.

    LAS LESIONES DE VÍCTOR DÁVILA E ISAÍAS VIOLANTE


    América ratificó lo que adelantamos este miércoles en TUDN Digital, que probablemente se tratara de una ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla (ACL) de Víctor Dávila, pero sorprendió con el tema de Isaías Violante.

    "El Club América informa que Víctor Dávila sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Asimismo, Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha. El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de acuerdo a su evolución".

    En el caso de Víctor Dávila es prácticamente un hecho que no pueda volver a a jugar ene ste 2026, debido a que la gravedad de la lesión y con antecedentes de otros jugadores, el tiempo de baja sería de 8 meses.

    En el caso de Violante dependerá de la gravedad de la lesión, aunque puede ir de una a tres semanas o si es mayor el grado, se puede ir hasta 8 semanas fuera de las canchas.

    Video André Jardine habla de las lesiones en el América y que le obligan a hacer movimientos en su alineación
    Liga MXAméricaIsaías ViolanteVíctor Dávila

