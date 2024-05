El zaguero sudamericano se comprometió a no volver a cometer un error similar, aunque se vio respaldado por sus compañeros, quienes le hicieron saber que era momento de que ahora fueran ellos quienes lo “rescataran”.

“Yo creo que es un ejemplo más de lo que hemos construido como equipo, en lo individual quiero reconocer que un error así, y sobre todo en este club, no se puede permitir. Es mi compromiso que no va a volver suceder.

“Pero también me quedo con lo positivo de haber escuchado a mis compañeros, al cuerpo técnico, decir o hacer se compromiso de cuántas veces me tocó a mí salvar o rescatar algún momento, ahora le tocaba a ellos”, contó Igor Lichnovsky en la zona mixta tras el partido América vs. Pachuca.