Liga MX Los mejores fichajes del año 2025 en la Liga MX El futbol mexicano vivió un gran año con múltiples estrellas de la élite futbolística.

Video ¿El mejor en la historia del futbol mexicano? Los mejores fichajes del 2025

El futbol mexicano despide un 2025 donde el gran protagonista fue el mercado de fichajes con estrellas de talla mundial, campeones del mundo y monarcas de las mejores ligas y competiciones europeas.

Fueron varios los equipos de la Liga MX que apostaron por grandes figuras y desembolsaron grandes cantidades de dinero para convencer a futbolistas de gran calidad, además del esperado Mundial de Clubes de la FIFA que ayudó a concretar uno que otra contratación.

Leyendas como Sergio Ramos, James Rodríguez, y Keylor Navas, además de otros grandes jugadores como Ángel Correa, Anthoy Martial, Aaron Ramsey, y Allan-Saint Maximin hicieron brillar al futbol mexicano en el año.

SERGIO RAMOS Y ANTHONY MARTIAL A RAYADOS

Sin duda, el fichaje de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey fue histórico por todo lo que el defensa español representa en la historia del futbol moderno.

El múltiple campeón con el Real Madrid y la Selección de España, por nombrar solo algunos logros, llegó a la Sultana del Norte para reforzar al equipo de cara al Apertura y el Mundial de Clubes, donde no logró su mejor actuación, pero puso a México en el radar del mundo gracias a su fichaje.

El club regiomontano volvió a soltar una bomba meses después al anunciar la llegada de Anthony Martial, ganador del Premio Golden Boy 2015 con el Manchester United para conformar una ataque de miedo que lamentablemente no se tradujo en el título para Monterrey.

KEYLOR NAVAS REANIMÓ LOS ÁNIMOS CON SU LLEGADA A PUMAS

Otro de los equipos que dio la noticia en el 2025 fueron los Pumas de la UNAM con el 'bombazo' de Keylor Navas procedente del futbol argentino.

Tras una serie de complicaciones burocríticas, finalmente el portero costarricense, considerado el mejor en la historia de la Concacaf por sus numerosos títulos con el Real Madrid y PSG, pudo concretar su mudanza a México.

El tico se sumó al fichaje del galés Aaron Ramsey, quien pasó sin pena ni gloria en el Club Universidad y se marchó, en parte, por el triste caso de su mascota extraviada y la recaída de sus lesiones.

LA NOVELA DE JAMES RODRÍGUEZ CON LEÓN

La contratación de James Rodríguez con el Club León llenó de alegría y esperanza a los aficionados esmeralda en el 2025 y de cara al Mundial de Clubes.

Sin embargo, el pleito entre el club y la FIFA por el reglamento y la multipropiedad dejó a James sin poder disputar el ansiado torneo --razón primordial por la que había firmado con el club-- y así comenzó el desgaste de la relación entre el colombiano y el club.

Con algunos destellos de su gran calidad, James se marchó al final del Apertura 2025 luego de que León no lograra siquiera un lugar en el Play-in.

TIGRES Y AMÉRICA NO SE QUEDAN ATRÁS CON ÁNGEL CORREA Y MAXIMIN

Tigres tiró la casa por la ventana con el fichaje de Ángel Correa, proveniente del Atlético de Madrid y campeón del mundo con la Selección de Argentina en Qatar 2022.

Correa estuvo cerca de levantar su primer título de Liga MX recientemente, pero su contratación deja a Tigres tranquilo de cara al próximo año, donde se espera que sea titular indiscutible.

En cuanto al América, el tricampeón de México no se quedó atrás y contrató al francés Allan Saint-Maximin, proveniente del futbol de Arabia Saudita y exjugador del Newcastle de la Premier League.