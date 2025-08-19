    América

    Allan Saint-Maximin hace cuatro goles y una asistencia en el entrenamiento del América

    El delantero francés deslumbró en la práctica de las Águilas y evidenció a su propia zaga de cara al partido frente al Atlas en la Liga MX.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Escandaloso entrenamiento de Allan Saint-Maximin en Coapa

    Allan Saint-Maximin, refuerzo de las Águilas del América para la Liga MX Apertura 2025, deslumbró en el entrenamiento de este martes en Coapa a la afición del equipo y evidenció a sus propios compañeros en la zaga con su habilidad y definición.

    El futbolista francés se lució con cuatro goles y una asistencia durante la práctica como parte de la preparación del club hacia el partido del fin de semana frente al Atlas dentro de la sexta jornada de la Liga MX Apertura 2025.

    PUBLICIDAD

    Con la llegada de Allan Saint-Maximin, América agrega valor al plantel y da a André Jardine variantes a la ofensiva, justo a tiempo para el Clásico Nacional que está cada vez más cerca para disputarse este semestre.

    Estos son los próximos partidos del América ya con Allan Saint-Maximin integrado al plantel:


    • Atlas vs. América, Jornada 6
    • América vs. Pachuca, jornada 7
    • América vs. Chivas, Jornada 8
    • Monterrey vs. América, Jornada 9

    Allan Sain-Maximin será opción en la delantera junto a Brian Rodríguez, Henry Martín, Víctor Dávila, José Zuñiga Rodrigo Aguirre, una camada de futbolistas dispuestos a que las Águilas vuelvan a levantar el título de campeón.


    Más sobre Liga MX

    1 min
    Cruz Azul e Inter Miami no se ponen de acuerdo por el argentino Gonzalo Piovi

    Cruz Azul e Inter Miami no se ponen de acuerdo por el argentino Gonzalo Piovi

    1 min
    Clásico América vs. Chivas cambia de fecha para la Jornada 8 del Apertura 2025

    Clásico América vs. Chivas cambia de fecha para la Jornada 8 del Apertura 2025

    1:15
    América anuncia refuerzo para estar a la altura "de los mejores del mundo"

    América anuncia refuerzo para estar a la altura "de los mejores del mundo"

    1 min
    Fidalgo y su discurso que motivó a América para vencer a Tigres

    Fidalgo y su discurso que motivó a América para vencer a Tigres

    1:24
    ¡Todo un capitán! El discurso de Fidalgo que ilusiona al americanismo

    ¡Todo un capitán! El discurso de Fidalgo que ilusiona al americanismo

    Relacionados:
    AméricaAllan Saint-Maximin

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD