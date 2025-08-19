Allan Saint-Maximin, refuerzo de las Águilas del América para la Liga MX Apertura 2025, deslumbró en el entrenamiento de este martes en Coapa a la afición del equipo y evidenció a sus propios compañeros en la zaga con su habilidad y definición.

El futbolista francés se lució con cuatro goles y una asistencia durante la práctica como parte de la preparación del club hacia el partido del fin de semana frente al Atlas dentro de la sexta jornada de la Liga MX Apertura 2025.

Con la llegada de Allan Saint-Maximin, América agrega valor al plantel y da a André Jardine variantes a la ofensiva, justo a tiempo para el Clásico Nacional que está cada vez más cerca para disputarse este semestre.

Estos son los próximos partidos del América ya con Allan Saint-Maximin integrado al plantel:





Atlas vs. América, Jornada 6

América vs. Pachuca, jornada 7

América vs. Chivas, Jornada 8

Monterrey vs. América, Jornada 9

Allan Sain-Maximin será opción en la delantera junto a Brian Rodríguez, Henry Martín, Víctor Dávila, José Zuñiga Rodrigo Aguirre, una camada de futbolistas dispuestos a que las Águilas vuelvan a levantar el título de campeón.