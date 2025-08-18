Allan Saint-Maximin ya fue registrado y apunta a debutar en la Liga MX

Video ¡Se acerca el debut! Allan Saint-Maximin ya fue registrado con el América

Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar del América para el Apertura 2025, ya está registrado en la Liga MX y su debut en el futbol mexicano está cada vez más cerca.

Este lunes el jugador francés ya apareció registrado y con el número ‘97’ en su camiseta. Luego de dejar el Newcastle, Saint-Maximin dejó de portar el número 10, pues con el Fenerbahce y Al Ahli utilizó el 97, número que seguramente tiene que ver con su año de nacimiento, el cual es 1997.

PUBLICIDAD

Además del registro, Maximin, que llegó hace unos días a México y ha estado entrenando con normalidad, está acabando de ponerse bien físicamente ya que André Jardine quiere debutarlo lo antes posible.

Justamente, sobre la fecha del posible debut del francés, este bien podría darse en la Jornada 6 ante el Atlas en el Estadio Jalisco este domingo 24 de agosto.

Sin embargo, también existe la opción de esperar una semana extra para que su primer partido sea en casa frente a su público.

De ser así, Allan estaría jugando su primer partido con las Águilas ante Pachuca el próximo 30 de agosto, en choque correspondiente a la Jornada 7 del torneo.