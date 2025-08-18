    América

    Allan Saint-Maximin ya fue registrado y apunta a debutar en la Liga MX

    El estelar refuerzo francés del club azulcrema ya tiene todo listo y podría ver sus primeros minutos ante Atlas.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Se acerca el debut! Allan Saint-Maximin ya fue registrado con el América

    Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar del América para el Apertura 2025, ya está registrado en la Liga MX y su debut en el futbol mexicano está cada vez más cerca.

    Este lunes el jugador francés ya apareció registrado y con el número ‘97’ en su camiseta. Luego de dejar el Newcastle, Saint-Maximin dejó de portar el número 10, pues con el Fenerbahce y Al Ahli utilizó el 97, número que seguramente tiene que ver con su año de nacimiento, el cual es 1997.

    PUBLICIDAD

    Además del registro, Maximin, que llegó hace unos días a México y ha estado entrenando con normalidad, está acabando de ponerse bien físicamente ya que André Jardine quiere debutarlo lo antes posible.

    Justamente, sobre la fecha del posible debut del francés, este bien podría darse en la Jornada 6 ante el Atlas en el Estadio Jalisco este domingo 24 de agosto.

    Sin embargo, también existe la opción de esperar una semana extra para que su primer partido sea en casa frente a su público.

    De ser así, Allan estaría jugando su primer partido con las Águilas ante Pachuca el próximo 30 de agosto, en choque correspondiente a la Jornada 7 del torneo.


    Más sobre Liga MX

    1 min
    América sanciona a su barra y veta a aficionados por violencia en juego ante Querétaro

    América sanciona a su barra y veta a aficionados por violencia en juego ante Querétaro

    1:33
    ¡Duelo de despechados! Mazatlán y Tigres se miden en la Jornada 6

    ¡Duelo de despechados! Mazatlán y Tigres se miden en la Jornada 6

    3 min
    Así se juega y puedes ver la Jornada 6 de Apertura 2025

    Así se juega y puedes ver la Jornada 6 de Apertura 2025

    1 min
    América lanza nueva aplicación a la altura de los mejores clubes del mundo

    América lanza nueva aplicación a la altura de los mejores clubes del mundo

    1:50
    ¡Emociones al mil! Así se jugará la Jornada 6 del Apertura 2025

    ¡Emociones al mil! Así se jugará la Jornada 6 del Apertura 2025

    Relacionados:
    AméricaAllan Saint-Maximin

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD