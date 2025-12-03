Video Ambriz se entera del México vs. Portugal y ¡le pide boletos a Aguirre!

Nacho Ambriz, técnico de León, protagonizó un momento chusco al enterarse del partido México vs. Portugal en el Estadio Banorte en plena conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Ambriz atendió a los medios de comunicación y respondió las dudas sobre salidas e incorporaciones del club antes de iniciar la pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2026.

Al final de la rueda de prensa, un periodista tomó por sorpresa a Ambriz al preguntarle que si iba a ver a Cristiano Ronaldo, a lo que el entrenador respondió “¿a dónde?”.

Tras explicarle que la Selección Mexicana jugará ante Portugal el próximo 28 de marzo para reinaugurar el Estadio Banorte para el Mundial 2026, Ambriz comentó: “Ahora sí me agarraste en fuera de lugar. Ya lo veré en la tele mejor. Qué espectáculo será verlo (a Cristiano Ronald). Ya lo vi en vivo”.

Antes de retirarse de la sala de prensa, Ambriz reflexionó y, entre risas, dijo que le llamará a Javier Aguirre, técnico del Tri, para pedirle boletos y poder asistir al México vs. Portugal.

“Sí estará bueno, ya te invitaré, vámonos todos, para pedirle boletos a Aguirre ‘compadre préstame boletos’”.

Cabe recordar que, Nacho Ambriz y Javier Aguirre tienen una muy buena amistad que surgió desde que ambos eran futbolistas.

Ya en su etapa de entrenadores, Ambriz fue Auxiliar de Aguirre en Europa en equipos como Osasuna y Atlético de Madrid, incluso en 2008 llegó a dirigir un partido de Champions League ante Liverpool por una suspensión del Vasco.